Sarıgazi'de şerefli Türk polisine "katil" sloganı attılar! Kalleş provokasyon sonrası çok sayıda gözaltı...

BİBER GAZLI MÜDAHALE

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bölücü sloganlar atıp şerefli Türk polisine hakaret eden gruba biber gazıyla müdahale etti. Bazı provokatörler gözaltına alındı.

"TÜRK POLİSİNE LAF EDEN DELİKANLI VARSA GELSİN"

Türk polisine katil denmesi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hanifi Zengin, "Türk polisine laf eden delikanlı varsa gelsin" diyerek müdahale etti.