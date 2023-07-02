02 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sarıgazi'de şerefli Türk polisine "katil" sloganı attılar! Kalleş provokasyon sonrası çok sayıda gözaltı...

Sarıgazi'de şerefli Türk polisine "katil" sloganı attılar! Kalleş provokasyon sonrası çok sayıda gözaltı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2023 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023
ABONE OL
Sarıgazi’de şerefli Türk polisine katil sloganı attılar! Kalleş provokasyon sonrası çok sayıda gözaltı...

İstanbul Sarıgazi'de "Madımak anması" adı altında toplanan radikal sol gruplar TKP/ML terör örgütünün flamalarını açarak şerefli Türk polisine hakaret etti. "Katil polis Sarıgazi'den defol" sloganları atan gruba İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler biber gazıyla müdahale ederken bazı isimler gözaltına alındı.

İstanbul Sancaktepe'ye bağlı Sarıgazi Demokrasi Caddesi'nde radikal sol gruplar 'Madımak anması' adı altında skandal bir provokasyona soyundu.

POLİS EKİPLERİ İZİN VERMEDİ

Sarıgazi Demokrasi Meydanı'ndaki anmaya katılanlar TKP/ML terör örgütünün kurucusu İbrahim Kaypakkaya'nın flamaları altında yürümek istedi. Polis ekipleri bu durum karşısında yürüyüşe izin vermedi.

ŞEREFLİ TÜRK POLİSİNE KATİL' SLOGANLARI

Bu sırada provokatörler "Sivas'ın hesabı sorulacak", "Katil polis Sarıgazi'den defol", "Faşizme karşı omuz omuza", "Bedel ödedik bedel ödeteceğiz", "Direne direne kazanacağız", "Katil Devlet" sloganları atarak polis ve devlet düşmanı olduklarını kanıtladı.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bölücü sloganlar atıp şerefli Türk polisine hakaret eden gruba biber gazıyla müdahale etti. Bazı provokatörler gözaltına alındı.

"TÜRK POLİSİNE LAF EDEN DELİKANLI VARSA GELSİN"

Türk polisine katil denmesi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hanifi Zengin, "Türk polisine laf eden delikanlı varsa gelsin" diyerek müdahale etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA