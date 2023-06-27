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Merdan Yanardağ'a HDP ve Bay Kemal'in ardından İYİ Parti kalkanı: Bu fikri savundu diye içeriye alınması asla kabul edilemez

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Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
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Merdan Yanardağ’a HDP ve Bay Kemal’in ardından İYİ Parti kalkanı: Bu fikri savundu diye içeriye alınması asla kabul edilemez

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ katıldığı canlı yayında bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasına yönelik çağrı yapmasının ardından tutuklandı. Yanardağ'a başta HDP olmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi. Diğer yandan 7'li koalisyonun sözde milliyetçi kanadı İYİ Parti'de de Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de Yanardağ'a sahip çıktı. Çömez açıklamasında "Bu fikri savundu diye içeriye alınması asla ve asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

CHP fondaşı TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ katıldığı canlı yayında bebek katili ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı.

BEBEK KATİLİNE 'FİLOZOF' DEDİ

CHP fondaşı Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri sürdü. Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri süren Yanardağ, terörist başının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.

Yanardağ şu skandal ifadeleri kullandı;

"İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

TUTUKLANDI

Bu açıklamaları sonrası Yanardağ, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KILIÇDAROĞLU BEBEK KATİLİ ÖCALAN'I ÖVEN YANARDAĞ'IN SERBEST BIRAKILMASINI İSTED

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde HDPKK ile ittifak halinde olarak mitinglerde terör seviciliği yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP fondaşı Tele1'de Merdan Yanardağ bebek katili Abdullah Öcalan güzellemesi yapmasının ardından tutuklanmıştı. Kılıçdaroğlu ve CHP tayfası yaptıkları skandal paylaşımlarla duruşlarını yeniden belli etmiş oldu.

"Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır."

HDPKK'LI SIRRI SÜREYYA ÖNDER İLE SARILDI

Merdan Yanardağ'ın adliyede kendisini ziyarete gelen HDPKK'lı Sırrı Süreyya Önder ile sarılması da dikkat çekti.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de Merdan Yanardağ'a sahip çıkarak skandal ifadeler kullandı.

"iÇERİ ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"

"Merdan Bey'in televizyonda söyledikleri benim tasvip ettiğim şeyler değil. Keşke kendisiyle bir imkan bulup ekranlarda bunları konuşabilseydik. Bu fikri savundu diye içeriye alınması asla ve asla kabul edilemez."

HDP’den Yanardağ’a ’sarılmalı’ destek
Kılıçdaroğlu’ndan terör sevicisi Yanardağ’a destek!

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