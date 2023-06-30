Ekrem İmamoğlu’ndan tarihi vizyonsuzluk! 125 yıllık Hamidiye markasını değiştirdi! 2. Abdülhamid alerjisi bitmiyor...

HAMİDİYE'NİN TARİHİ

Hamidiye'nin tarihi, şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla II. Abdülhamid'in emriyle kurulan ilk komisyonla başlamıştır. 1898 yılında yapılan projeye göre, Kırkçeşme tesislerinin doğu kolu üzerinde ve Kemerburgaz'ın güneydoğusundaki Karakemer ve Kovukkemer civarındaki membalar 20 maslakta toplanmıştır. 1900 yılında tesisin büyük bölümü tamamlanmış, suyun verilmesi ve resmen kabulü 26 Mayıs1902 yılında gerçekleşmiştir. Hamidiye Su, kurulduğu günden itibaren çeşmeler vasıtasıyla İstanbul halkına ulaştırılmaktadır. Hamidiye Su, 1979 yılından itibaren şişelenerek halka ulaştırılmaya başlanmış olup İstanbul halkının Dünya standartlarındaki üretim sistemi ve geniş ürün yelpazesiyle sağlıklı su ihtiyacını karşılamaktadır.