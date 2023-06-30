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Ekrem İmamoğlu'ndan tarihi vizyonsuzluk! 125 yıllık Hamidiye markasını değiştirdi! 2. Abdülhamid alerjisi bitmiyor...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2023 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
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Ekrem İmamoğlu’ndan tarihi vizyonsuzluk! 125 yıllık Hamidiye markasını değiştirdi! 2. Abdülhamid alerjisi bitmiyor...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kuruluşu Sultan 2. Abdülhamid'e kadar dayanan ve adını Abdülhamid'den alan 125 yıllık geçmişe sahip belediye iştiraki Hamidiye Su markasını değiştirdi. Yeni sularda HMD ismi kullanılırken bu karar sosyal medyada yoğun tepki çekti. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu " İBB Başkanı bu konudaki vizyonsuzluğunu, beceriksizliğini ve çaresizliğini tarihi “Hamidiye Suyu” ismini değiştirerek kaptmaya çalışmış." ifadeleriyle İmamoğlu'na yüklendi. İşte detaylar...

İstanbul'a tarihinin en kötü belediye hizmetlerinden birini yaşatmaya devam eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbulluların tepkisini çekecek bir karara daha imza attı.

125 YILLIK MARKAYI UNUTTURMA ÇABASI

İmamoğlu, şehirde 125 yıllık geçmişi olan ve kuruluşu Sultan 2. Abdülhamid'e dayanan ve adını Abdülhamid Han'dan alan İBB iştiraki Hamidiye Su markasının ismini değiştirdi. Yeni şişelerde HMD ismi kullanılmaya başlandı.

TARİHİ VİZYONSUZLUK

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Göksu "4 yılda İstanbul'a "bir bardak" yeni içme suyu kaynağı kazandıramayan İBB Başkanı bu konudaki vizyonsuzluğunu, beceriksizliğini ve çaresizliğini tarihi "Hamidiye Suyu" ismini değiştirerek kaptmaya çalışmış. İstanbullular bu vizyonsuzluğu ve çaresizliği görüyor, İstanbullular her şeyin farkında." ifadelerini kullandı.

CHP'LİLERİN 'HAMİDİYE'Yİ CHP KURDU' İDDİASI

CHP yandaşı Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir canlı yayında, Sultan 2. Abdülhamid döneminde kurulan Hamidiye Su'yun CHP'li eski İBB Başkanı Ahmet İsvan tarafından kurulduğunu öne sürmüştü.

HAMİDİYE'NİN TARİHİ

Hamidiye'nin tarihi, şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla II. Abdülhamid'in emriyle kurulan ilk komisyonla başlamıştır. 1898 yılında yapılan projeye göre, Kırkçeşme tesislerinin doğu kolu üzerinde ve Kemerburgaz'ın güneydoğusundaki Karakemer ve Kovukkemer civarındaki membalar 20 maslakta toplanmıştır. 1900 yılında tesisin büyük bölümü tamamlanmış, suyun verilmesi ve resmen kabulü 26 Mayıs1902 yılında gerçekleşmiştir. Hamidiye Su, kurulduğu günden itibaren çeşmeler vasıtasıyla İstanbul halkına ulaştırılmaktadır. Hamidiye Su, 1979 yılından itibaren şişelenerek halka ulaştırılmaya başlanmış olup İstanbul halkının Dünya standartlarındaki üretim sistemi ve geniş ürün yelpazesiyle sağlıklı su ihtiyacını karşılamaktadır.

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