Ekrem İmamoğlu'ndan tarihi vizyonsuzluk! 125 yıllık Hamidiye markasını değiştirdi! 2. Abdülhamid alerjisi bitmiyor...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kuruluşu Sultan 2. Abdülhamid'e kadar dayanan ve adını Abdülhamid'den alan 125 yıllık geçmişe sahip belediye iştiraki Hamidiye Su markasını değiştirdi. Yeni sularda HMD ismi kullanılırken bu karar sosyal medyada yoğun tepki çekti. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu " İBB Başkanı bu konudaki vizyonsuzluğunu, beceriksizliğini ve çaresizliğini tarihi “Hamidiye Suyu” ismini değiştirerek kaptmaya çalışmış." ifadeleriyle İmamoğlu'na yüklendi. İşte detaylar...
İstanbul'a tarihinin en kötü belediye hizmetlerinden birini yaşatmaya devam eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbulluların tepkisini çekecek bir karara daha imza attı.
125 YILLIK MARKAYI UNUTTURMA ÇABASI
İmamoğlu, şehirde 125 yıllık geçmişi olan ve kuruluşu Sultan 2. Abdülhamid'e dayanan ve adını Abdülhamid Han'dan alan İBB iştiraki Hamidiye Su markasının ismini değiştirdi. Yeni şişelerde HMD ismi kullanılmaya başlandı.
TARİHİ VİZYONSUZLUK
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İmamoğlu'na tepki gösterdi.
Göksu "4 yılda İstanbul'a "bir bardak" yeni içme suyu kaynağı kazandıramayan İBB Başkanı bu konudaki vizyonsuzluğunu, beceriksizliğini ve çaresizliğini tarihi "Hamidiye Suyu" ismini değiştirerek kaptmaya çalışmış. İstanbullular bu vizyonsuzluğu ve çaresizliği görüyor, İstanbullular her şeyin farkında." ifadelerini kullandı.
CHP'LİLERİN 'HAMİDİYE'Yİ CHP KURDU' İDDİASI
CHP yandaşı Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir canlı yayında, Sultan 2. Abdülhamid döneminde kurulan Hamidiye Su'yun CHP'li eski İBB Başkanı Ahmet İsvan tarafından kurulduğunu öne sürmüştü.
HAMİDİYE'NİN TARİHİ
Hamidiye'nin tarihi, şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla II. Abdülhamid'in emriyle kurulan ilk komisyonla başlamıştır. 1898 yılında yapılan projeye göre, Kırkçeşme tesislerinin doğu kolu üzerinde ve Kemerburgaz'ın güneydoğusundaki Karakemer ve Kovukkemer civarındaki membalar 20 maslakta toplanmıştır. 1900 yılında tesisin büyük bölümü tamamlanmış, suyun verilmesi ve resmen kabulü 26 Mayıs1902 yılında gerçekleşmiştir. Hamidiye Su, kurulduğu günden itibaren çeşmeler vasıtasıyla İstanbul halkına ulaştırılmaktadır. Hamidiye Su, 1979 yılından itibaren şişelenerek halka ulaştırılmaya başlanmış olup İstanbul halkının Dünya standartlarındaki üretim sistemi ve geniş ürün yelpazesiyle sağlıklı su ihtiyacını karşılamaktadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?
- Üniversite sınavı (TYT-AYT) YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları açıklandı mı?
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı mı?
- Emeklinin Temmuz'da cebi dolacak! SSK - Bağkur emeklisine büyük zam müjdesi geldi! 7.500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlara yeni hesap...
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖL. 3 dönem sınavları nasıl, online mı yapılacak?
- Vergi borç yapılandırma ne zaman bitecek? Vergi borç yapılandırma son gün ne zaman bitiyor?
- 2002-2008-2010-2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi! EYT ile prim -yaş listesi değişti! 45-46-47-48 yaşında emeklilik...
- Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Brezilya-Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Emekli olmak isteyene rakam belli oldu! 1.430 TL prim desteği sağlanacak! Ev hanımlarına gün doğdu! O rakamı ödeyenler...
- LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? LGS tercih takvimi açıklandı mı, nasıl yapılacak 2023?
- Borsa İstanbul ne zaman açılacak 2023? 30 Haziran Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı?
- DGS 2023 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?