Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi! Liderlerle tek tek görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

TÜRKMENİSTAN BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Türkiye-Türkmenistan dostluğu ve bölgesel konular da telefon görüşmesinde ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu." denildi.