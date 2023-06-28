CHP fondaşı Can Ataklı'dan akıllara zarar Kurban Bayramı fetvası: Öyle şey kurban olmaz
Müslüman dünyası Kurban Bayramı'nı büyük bir heyecanla idrak ederken sabah saatlerinde milyonlarca Müslüman camilere koşarak bayramı karşıladı. Ancak cami ve mescid karşıtlığıyla tanınan CHP fondaşı Can Ataklı yaptığı yayında Kurban Bayramı'na ilişkin skandal ifadeler kullanarak fetva vermeye kalktı. İşte Ataklı'nın o sözleri...
Kurban Bayramı'nın ilk günü vatandaşların akın ettiği camiler bayram namazı için doldu taştı. Vatandaşlar bayram sevincini kucaklaşarak ve birbirlerini tebrik ederek yaşadı.
ÇİKOLATA VE ŞEKER İKRAMI
Farklı ülkelerden Müslümanların da geleneksel kıyafetleriyle camilere geldikleri görüldü. Namazın ardından vatandaşlara çikolata ve şeker ikramında bulunuldu.
HUTBEDE ÇEVRE TEMİZLİĞİNE HASSASİYET KONUSUNDA UYARIDA BULUNULDU
Bayram hutbesinde, kurbanların eziyet edilmeden kesilmesi, kesim işleminin ehil kişiler eliyle gerçekleştirilmesi, çevre temizliğine gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.
Hutbede, anne baba başta olmak üzere vatandaşların sevdiklerini ziyaret etmesi, hastaların hayır dualarının, yaşlıların gönüllerinin alınması, vefat eden yakınların kabirlerinin ziyaret edilip onlara dualar edilmesi ve çocukların hediyelerle sevindirilmesi istendi.
AKILLILARA ZARAR KURBAN FETVASI
Müslüman aleminde Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanırken CHP fondaşı Can Ataklı kameralar karşısına geçerek akıllara zarar bir kurban fetvası verdi.
İslam dininde vekalet verilerek Afrika ülkelerinde kesilen kurbanların kabul olmadığını bu kurbanların "adak" olduğunu söyleyen Ataklı, "Büyükbaş hayvana 7 kişi girer, deveye 40 kişi ortak olabilir. Koyunun ortağı olmaz. Kümes hayvanları kurbanlık olarak kesilemez." dedi.
"OKULA MESCİD YAPAMAZSIN"
CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, YouTube hesabından yaptığı canlı yayında din eğitimi hakkında skandal ifadeler kullanmıştı. Okullarda dini eğitimi verilmemesi gerektiğini savunan Ataklı, "Okula mescit, cami yapamazsın." diyerek adeta nefret kusmuştu.
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