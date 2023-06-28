CHP fondaşı Can Ataklı’dan akıllara zarar Kurban Bayramı fetvası: Öyle şey kurban olmaz

HUTBEDE ÇEVRE TEMİZLİĞİNE HASSASİYET KONUSUNDA UYARIDA BULUNULDU

Bayram hutbesinde, kurbanların eziyet edilmeden kesilmesi, kesim işleminin ehil kişiler eliyle gerçekleştirilmesi, çevre temizliğine gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Hutbede, anne baba başta olmak üzere vatandaşların sevdiklerini ziyaret etmesi, hastaların hayır dualarının, yaşlıların gönüllerinin alınması, vefat eden yakınların kabirlerinin ziyaret edilip onlara dualar edilmesi ve çocukların hediyelerle sevindirilmesi istendi.