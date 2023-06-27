Bebek katili terörist başına güzellemeler yapan Merdan Yanardağ'a HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den 'sarılmalı' ziyaret
CHP'nin fonladığı TELE 1 kanalında bebek katili ve terörist başı Abdullah Öcalan için güzellemelerde bulunan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ skandal sözleri sonrasında tutuklandı. Bu gelişme sonrası başta Bay Kemal ve HDPKK'lı dostları, Yanardağ'ın serbest bırakılması için açıklamalar yaparken HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in, Yanardağ'a ziyaret esnasında sarılması dikkat çekti. İşte detaylar...
Türk televizyon tarihinin en skandal açıklamalarından birine imza atan CHP fondaşı Merdan Yanardağ canlı yayında bebek katili Öcalan'ın serbest bırakılması için çağrıda bulundu.
BEBEK KATİLİNİ SAVUNDU
Tele 1 ekranında açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri sürdü.
ÖCALAN'A GÜZELLEME
Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri süren Yanardağ, terörist başının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.
Yanardağ şu skandal ifadeleri kullandı;
"İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."
SORUŞTURMA KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı programda terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün bir televizyon programında gazeteci Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı. Yanardağ gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merdan Yanardağ, Emniyetteki işlemlerinin tamamlananmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Yanardağ, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
HDPKK'LI SIRRI SÜREYYA ÖNDER İLE SARILDI
Merdan Yanardağ'ın adliyede kendisini ziyarete gelen HDPKK'lı Sırrı Süreyya Önder ile sarılması da dikkat çekti.
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