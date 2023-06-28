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Bakan Hakan Fidan'dan Yunan mevkidaşına tebrik telefonu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2023 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
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Bakan Hakan Fidan’dan Yunan mevkidaşına tebrik telefonu!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Bakan Fidan mevkidaşını yeni görevi gelmesi nedeniyle tebrik etti. Her iki bakan iki ülke ilişkilerini geliştirme üzerine birlikte çalışma konusunda mutabakata vardı.

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