Türkiye sağlıkta altın çağını yaşıyor! Avrupa’nın sağlık sistemi çöktü çökecek! Fransa can çekişiyor: otoparklar hastane oldu

HASTANELERDE 20 YILDA 80 BİN YATAK KALDIRILDI

Yatakların doluluğu sebebiyle teşhisi konulan hastaların gerekli servise iletilmeden önce beklemek zorunda kaldığını söyleyen Leduc, "Servise girebilmek için bir yatağın boşalması beklenmeli." dedi.

Fransız hastanelerinde 20 yılda 80 bin yatağın kaldırıldığını söyleyen Leduc, Kovid-19 salgın döneminde bu sayının 4 bin 500 olduğunu, bu süreçte farklı sektörlere yönelen veya hastane dışında çalışan hasta bakıcılar olduğunu belirtti.

AMELİYAT OLANI YATIRMADAN EVE GÖNDERİYORLAR...

Leduc, "Artık hastanede mümkün olduğunca az vakit geçirmek gerekiyor, üstelik hastaneler havalimanlarına dönüştü. Şöyle ki, valizinizle geliyorsunuz ve hemen gidiyorsunuz. Sizi ameliyat ediyoruz ve evinize gidiyorsunuz." dedi.

Gregory Leduc, ülkede ayakta tedavi oranının yüzde 40-45 olduğunu ifade etti.