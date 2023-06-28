Türkiye sağlıkta altın çağını yaşıyor! Avrupa’nın sağlık sistemi çöktü çökecek! Fransa can çekişiyor: otoparklar hastane oldu
Türkiye sağlık sistemi özelinde tarihinin altın çağını yaşıyor. Öte yandan Avrupa’da sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Fransa’da hastanelerde boş yatak, sedye ve sağlık personeli bulunmuyor. Fransız medyasından alınan bilgilere göre, Strasbourg Üniversitesi Hastanesi’nde doluluk oranı yüzde 140’ı aştı. Fransa’da yetkililer ‘beklenmedik ölümlerin’ endişesine kapılırken, Macron’da kirli siyasetiyle uğraşıyor. Benzer bir durum İngiltere ve ABD’de de yaşanıyor. İki ülkenin sağlık sistemi iflasın eşiğine gelmiş bir durumda. Türkiye Yüzyılı hedefliyle büyük ve güçlü hizmetlerin doğrultusunda ilerleyen Başkan Erdoğan’ın “en büyük hayalim” olarak bahsettiği şehit hastaneleri bu konudaki devrimin mihenk taşı oldu. Türkiye’de son yıllarda yerli ve yabancı binlerce hastaya şifa dağıtılıyor.
Fransa'da sağlık sistemi çökmenin eşiğinde. Ülkenin kuzeyinde bulunan Strasbourg'da hastalar tedavi olmak şöyle dursun muayene bile olamıyor.
Hastanelerde boş yatak, sedye ve yeterli sağlık personeli bulunmuyor. Hastalar ise sıcak havada güneşin altında otoparklarda saatlerce bekletiliyor.
Acil hastaların durumu ise oldukça vahim... Birçoğu saatlerce ambulanslar içerisinde tedavi bekliyor. Geride bıraktığımız Eylül ayında Fransa'da 81 yaşındaki yaşlı bir adam 20 saatten fazla sedyede tedavi edilmeyi bekledikten sonra yaşamını yitirmişti.
Ülkedeki sendikalar ve hasta bakıcıları da mevcut düzen karşısında kazan kaldırmış vaziyette.
Bu bağlamda Fransız medyasının nabzı tutuldu. Çöken sağlık sistemi karşısında yapılan haber ve yorumları sizler için derledi.
VÜCUDUNDA KIRIK BULUNAN HASTALAR SAATLERCE BEKLETİLİYOR
TF1 isimle Fransız yayıncı, "Strasbourg'da otoparkta tedavi gören hastalar" başlıklı bir haber yayına verdi.
Söz konusu haberde çöken sağlık sistemi örneklerle anlatılıyor, vücudunda kırıklar bulunan hastaların acılar içerisinde saatlerce bekletildiği aktarılıyor.
"BEKLENMEDİK ÖLÜMLER" DAHA FAZLA OLABİLİR...
Öte yandan yetersizlikle boğuşan hastanelerdeki 'beklenmedik ölümler' soruşturma altına alındı. TF1'in bir hemşireden aktardığına göre 'beklenmedik ölümler'in sayısının fazla olmasının muhtemel olduğu söyleniyor, söz konusu hemşire konuya ilişkin "Söylenenler, bildiklerimiz ve sahadaki gerçeklik arasında tutarsızlık" var diyor.
STRASBOURG ÜNİVERSİTE HASTANESİ'NDE %140 DOLULUK
"franceinfo" isimli haber sitesi "Strasbourg acil otoparkında tedavi gören hastalar" başlıklı haberle Fransa'da çöken sağlık sistemini okurlarına aktardı.
Strasbourg Üniversite Hastanesi'ndeki durumun vehameti otoparkta sıralanan ambulanslarla bir kez daha gözler önüne serildi.
Söz konusu hastanede bugün (27 Haziran 2023) tamı tamına %140 doluluk kayıtlara geçti. Hastane yönetimi ise yorum yapmaktan kaçınıyor...
HASTANELER ŞİRKET MANTIĞIYLA YÖNETİLİYOR
Öte yandan Fransa'da hastanelerin "şirket mantığıyla yönetilmesi" eleştiriliyor...
Fransa'da FO-Sante Sendikasının Sağlık Hizmetleri Federal Sekreteri Leduc, ülkede kamu hastanelerinin "şirket mantığıyla yönetmesinin" malzeme temininde sıkıntı yarattığını ve personel sayısının hasta yoğunluğu karşısında yetersiz kaldığını geride bıraktığımız aylarda dile getirmişti.
Ülkede 200 bin sağlık personeli eksikliğinin bulunduğunu belirten Leduc, pratisyen hekim eksikliğine de dikkat çekti. Leduc, son zamanlarda hastanelerde sedyede ölenlerin sayısının çoğaldığına işaret etti.
Fransa'da teşhisi konmuş hastalar, serviste tedavi olabilmek için bir yatağın boşalmasını bekliyor. Fransız hastanelerinde 20 yılda 80 bin yatağın kaldırıldığını söyleyen Leduc, hasta bakıcıların farklı sektörlere yöneldiği, hemşirelerin de mesleğini değiştirmek çeşitli eğitimlere gittiği aktardı.
HASTANELERDE 20 YILDA 80 BİN YATAK KALDIRILDI
Yatakların doluluğu sebebiyle teşhisi konulan hastaların gerekli servise iletilmeden önce beklemek zorunda kaldığını söyleyen Leduc, "Servise girebilmek için bir yatağın boşalması beklenmeli." dedi.
Fransız hastanelerinde 20 yılda 80 bin yatağın kaldırıldığını söyleyen Leduc, Kovid-19 salgın döneminde bu sayının 4 bin 500 olduğunu, bu süreçte farklı sektörlere yönelen veya hastane dışında çalışan hasta bakıcılar olduğunu belirtti.
AMELİYAT OLANI YATIRMADAN EVE GÖNDERİYORLAR...
Leduc, "Artık hastanede mümkün olduğunca az vakit geçirmek gerekiyor, üstelik hastaneler havalimanlarına dönüştü. Şöyle ki, valizinizle geliyorsunuz ve hemen gidiyorsunuz. Sizi ameliyat ediyoruz ve evinize gidiyorsunuz." dedi.
Gregory Leduc, ülkede ayakta tedavi oranının yüzde 40-45 olduğunu ifade etti.
İngiltere'nin sağlık sistemi de alarm veriyor...
AMBULANS BİLE GELMİYOR: SAATLERCE BEKLEYEN HASTALAR CAN VERİYOR
Öyle ki hastaların ambulans ve acil serviste bekleme süreleri rekor seviyeye ulaştı. 68 yaşındaki bir hasta, evinde kalp krizi geçirince ailesi ambulansı aradı. Hasta, 45 dakika boyunca bekledikten sonra hayatını kaybetti.
Teresa Simpson isimli bir kadın 16 saatten fazla ambulans bekledikten sonra hayatını kaybetti.
Teresa Simpson'ın eşi Matthew Simpson, ambulans hizmetine kızgın olduğunu belirterek "Bu, sadece benim başıma gelmiyor. Her gün 4, 6, 12, 18, 20 saat bekleme sürelerinin olduğu ambulans hikayelerini duyuyorsunuz. Ambulans geldiğinde bile hastaneye götürülmeniz garanti değil" ifadeleriyle duruma tepkisini gösterdi.
ABD'DE SAĞLIK SEKTÖRÜ PERSONEL EKSİKLİĞİ NEDENİYLE KRİZİN EŞİĞİNDE
ABD'de hastane yönetimlerinin az personelle hizmet politikası, hemşireler başta olmak üzere çalışanları grev yapmaya yönlendirirken, sağlık ekibi ve hastalarla yaşanan sıkıntılar sektörü krizin eşiğine getirdi.
New York'taki bazı hastanelerde çalışan binlerce hemşire, "kadro darlığı, iş güvenliği, sağlığa erişimde eşitlik ve ücret" gibi konularda yaşadıkları problemler nedeniyle başlattıkları grev sonucu hastane yönetimleriyle geçici bir anlaşma sağlasa da, ülkenin geriye kalan kısmındaki meslektaşlarının sorunlarının sürdüğünü belirtti.
"HASTA DA BAKIYORUZ, TEMİZLİK DE YAPIYORUZ"
New York'ta hak mücadelesi veren bir başka sağlık çalışanı Mayra Lopez ise hemşirelerin dışında destek kadrolarında da sıkıntı yaşandığını belirtti.
Lopez, "Hemşireyiz ama her şeyi yapıyoruz. Hasta da bakıyoruz, temizlik de yapıyoruz. Bu bizim işimiz değil ama günün sonunda yeterli elemanımız olmadığı için yapıyoruz." diyerek, hastane yönetimini eleştirdi.
Hemşire Lopez, "Sabah, akşam, gece vardiyası hepsine kalıyoruz. Ve sorumlu hemşireler olarak bazen pek çok sorunla da karşılaşıyoruz. Çünkü destek kadro için hemşirelik ofislerini aradığımızda, 'Elimizdeki kadronun hepsi bu' cevabını alıyoruz. Bu yüzden biraz sinir bozucu bir durum içindeyiz." diye konuştu.
Montefiero Tıp Merkezinde acil serviste çalışan erkek hemşire Banny Nashelle de "New York'taki diğer hastanelerde olduğu gibi, bu hastanenin acil servisi de bir savaş alanındaki göçmen kampına benziyor." görüşünü dile getirdi.
Türkiye ise sağlık sisteminde altın çağını yaşıyor.
ŞEHİR HASTANELERİ CAN OLDU
Başkan Erdoğan'ın "en büyük hayalim" olarak bahsettiği şehir hastaneleri sağlıkta yapılan devrimin mihenk taşı oldu. 2017'de başlayan büyük değişimin ilk hikayesinin yazıldığı Yozgat Şehir Hastanesi aradan geçen 6 yılda yüz binlerce hastaya şifa dağıttı.
Koronavirüs döneminde dünyanın önden gelen ülkelerinin sağlık sistemi çökerken, Türkiye'de şehir hastaneleriyle güçlü bir duruş sergiledi.
Fransa'da, İngiltere'de sağlık sistemi çökmüş herhangi bir ülkede saatlerce tedavi bekleyen hastaların aksine Türkiye'de kesintisiz bir şekilde hastanelerde işlemler yürüyor, doğru tanı ve tespitlerle hastalar tedavi ediliyor.
HAVADAN, KARADAN KESİNTİSİZ ŞİFA...
Dağ köylerinden mezralara, en çetin kış şartından en sıcak yaz gününe hasta neredeyse oraya ambulans gidiyor, karadan, havadan şifa ulaştırılıyor.
Sağlık Bakanlığı'nun ambulans uçakları ve helikopterline bu süreçte büyük görev düştü. Asrın deprem felaketini yaşadığımız 6 Şubat'ta da uçaklar yaralı depremzedeleri şehir hastanelerine taşımıştı.
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