CHP’den yeni HDPKK seviciliği! Kılıçdaroğlu ve kurmayları yine şaşırtmadı! Terörist başı Öcalan’a methiyeler dizen Yanardağ’ın serbest bırakılmasını istedi

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılması yönünde çağrıda bulundu.

Kandil ve HDP tarafından desteklenen 7'li koalisyonun ortaklarından CHP'nin teröre arka çıkan görüşü destekçilerine de sıçradı.

Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a dizdiği övgü dolu methiyeler nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resmen soruşturma başlatılmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP tayfası fondaş Tele 1 kanalında bebek katili Öcalan'a övgüler dizen tetikçi Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından sosyal medyadan skandal paylaşımlarda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Tele 1 ekranında açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri sürdü.

Terör destekçisi HDP'nin İmralı'ya giderek Öcalan ile yaptıkları görüşmeleri göz ardı eden Yanardağ, terörist başının avukatlarıyla dahil kimseyle görüştürülmediğini de iddia etti.

Yanardağ'ın Öcalan'a yönelik methiyeleri bununla da sınırlı kalmadı.