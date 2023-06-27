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CHP'den yeni HDPKK seviciliği! Kılıçdaroğlu ve kurmayları yine şaşırtmadı! Terörist başı Öcalan'a methiyeler dizen Yanardağ'ın serbest bırakılmasını istedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
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CHP’den yeni HDPKK seviciliği! Kılıçdaroğlu ve kurmayları yine şaşırtmadı! Terörist başı Öcalan’a methiyeler dizen Yanardağ’ın serbest bırakılmasını istedi

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini söyledi. Terörist başını filozofa benzeten Yanardağ, "Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" dedi. Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Merdan Yanardağ tutuklandı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde HDPKK terörüyle el ele olan CHP yine şaşırtmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terör seviciliği yapan Yanardağ'ın serbest bırakılmasını istemesi pes dedirtti. Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda, "Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılması yönünde çağrıda bulundu.

Kandil ve HDP tarafından desteklenen 7'li koalisyonun ortaklarından CHP'nin teröre arka çıkan görüşü destekçilerine de sıçradı.

Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a dizdiği övgü dolu methiyeler nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resmen soruşturma başlatılmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP tayfası fondaş Tele 1 kanalında bebek katili Öcalan'a övgüler dizen tetikçi Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından sosyal medyadan skandal paylaşımlarda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Tele 1 ekranında açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri sürdü.

Terör destekçisi HDP'nin İmralı'ya giderek Öcalan ile yaptıkları görüşmeleri göz ardı eden Yanardağ, terörist başının avukatlarıyla dahil kimseyle görüştürülmediğini de iddia etti.

Yanardağ'ın Öcalan'a yönelik methiyeleri bununla da sınırlı kalmadı.

ÖCALAN'A 'FİLOZOF' GÜZELLEMESİ

Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri süren Yanardağ, terörist başının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.

Öte yandan ekran başında yaptığı güzellemelerle 'pes' dedirten Yanardağ, Öcalan'ın 'son derece zeki' birisi olduğunu iddia etmekten geri durmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün bir televizyon programında CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Bir televizyon kanalındaki programda PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü elebaşı ile ilgili güzelleme yapması nedeniyle Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün bir televizyon programında gazeteci Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

KILIÇDAROĞLU BEBEK KATİLİ ÖCALAN'I ÖVEN YANARDAĞ'IN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİ

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde HDPKK ile ittifak halinde olarak mitinglerde terör seviciliği yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP fondaşı Tele1'de Merdan Yanardağ bebek katili Abdullah Öcalan güzellemesi yapmasının ardından tutuklanmıştı. Kılıçdaroğlu ve CHP tayfası yaptıkları skandal paylaşımlarla duruşlarını yeniden belli etmiş oldu.

"Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır."

CHP'Lİ ÖZEL'DE TERÖR SEVİCİLİĞİNE DESTEK VERDİ

Yanardağ'ın tutuklanma kararına CHP kanadından destek geldi. HDPKK seviciliği yapan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Merdan Yanardağ'ın tutuklanması kararı hukuksuzdur. Bu karar, iktidarın yargı üzerindeki vesayetini kanıtlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Merdan Yanardağ tutuklandı MERDAN YANARDAĞ TUTUKLANDI
Merdan Yanardağ tutuklandı
CHP’li Yanardağ’dan Öcalan güzellemesi! CHP'Lİ YANARDAĞ'DAN ÖCALAN GÜZELLEMESİ!
CHP’li Yanardağ’dan Öcalan güzellemesi!

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