Saadet Partili Kılıç yanar döner misali! Erbakan’ı kirli oyununa alet etti! Küçükler yine küçüklüğünü bilmedi...

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde yaşanan hezimetin yaraları henüz kabuk bağlamazken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan tarafından bozguna uğratılması sonrası birbirine düşen Millet İttifakı temsilcileri, yerel seçimlere ayrı gireceklerini beyan etmeye başladılar.

CHP listelerinden milletvekili seçilen Saadet Partili Şerafettin Kılıç, yerel seçimlere kendi amblemleriyle gireceklerini söyledi.

ERBAKAN'IN HAPİS YATMASI İÇİN İMZA VERENLERLE İTTİFAK YAPTIĞINI UNUTTU

Seçimlerde hezimete uğrayan Millet İttifakı'nın küçük ortaklarından Saadat Partisi cephesinden skandallar yaşanıyor. HDPKK ile ittifak halinde olan 7'linin küçüğünden yanarlı dönerli açıklamalar yapıldı.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın hapse girmesi için imza atan Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak kuran Kılıç, "Erbakan Hocamızın işaret ettiği istikametten sapmayacağız." ifadelerini kullandı.