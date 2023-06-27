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Saadet Partili Kılıç yanar döner misali! Erbakan'ı kirli oyununa alet etti! Küçükler yine küçüklüğünü bilmedi...

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Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
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Saadet Partili Kılıç yanar döner misali! Erbakan’ı kirli oyununa alet etti! Küçükler yine küçüklüğünü bilmedi...

Millet İttifakı’nın küçüklerinden yanarlı dönerli açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP listelerinden milletvekili seçilen Saadet Partili Serafettin Kılıç, ‘yerel seçimlere’ kendi amblemleriyle gireceklerini açıkladı. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın hapse girmesi için imza atan Kemal Kılıçdaroğlu ile vekil seçebilmek için Türkiye’nin kritik öneme sahip seçimlerinde ittifak kuran Kılıç, samimiyeti düşük bir açıklama bulundu. Kılıç, “Erbakan Hocamızın işaret ettiği istikametten sapmayacağız söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde HDPKK ile el ele olan 7'li masanın küçük ortakları skandal açıklamalarına devam ediyor. CHP listelerinden milletvekili seçilen Saadet Partili Serafettin Kılıç'ın yanar döner açıklamalarının ardı arkası kesilmedi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde yaşanan hezimetin yaraları henüz kabuk bağlamazken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan tarafından bozguna uğratılması sonrası birbirine düşen Millet İttifakı temsilcileri, yerel seçimlere ayrı gireceklerini beyan etmeye başladılar.

CHP listelerinden milletvekili seçilen Saadet Partili Şerafettin Kılıç, yerel seçimlere kendi amblemleriyle gireceklerini söyledi.

ERBAKAN'IN HAPİS YATMASI İÇİN İMZA VERENLERLE İTTİFAK YAPTIĞINI UNUTTU

Seçimlerde hezimete uğrayan Millet İttifakı'nın küçük ortaklarından Saadat Partisi cephesinden skandallar yaşanıyor. HDPKK ile ittifak halinde olan 7'linin küçüğünden yanarlı dönerli açıklamalar yapıldı.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın hapse girmesi için imza atan Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak kuran Kılıç, "Erbakan Hocamızın işaret ettiği istikametten sapmayacağız." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ERBAKAN KARŞITI İMZA ATMIŞTI

Hatırlanacağı üzere, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında yer aldığı CHP'liler, Necmettin Erbakan'ın hapse girmesini engellemek için çıkarılan yasal düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.

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