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Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük isteyen Merdan Yanardağ tutuklandı

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Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
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Teröristbaşı Öcalan’a özgürlük isteyen Merdan Yanardağ tutuklandı

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini söyledi. Teröristbaşını filozofa benzeten Yanardağ, "Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" dedi. Gelen son dakika bilgisine göre; televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Merdan Yanardağ tutuklandı.

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