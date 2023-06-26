Galata Kulesi’ne LGBT paçavrası astılar! O sapkınlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Söz konusu sapkınlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Dün akşam Galata Kulesinde gerçekleştirilen kaçak eyleme güvenlik görevlilerimiz tarafından anında müdahale edilmiş, şahıslar emniyete teslim edilmiş ve ilgililer halkında suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.