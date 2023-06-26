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Galata Kulesi'ne LGBT paçavrası astılar! O sapkınlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu

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Giriş Tarihi: 26.06.2023 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
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Galata Kulesi’ne LGBT paçavrası astılar! O sapkınlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu

İstanbul'da sözde onur yürüyüşlerinde yaşanan gözaltıları protesto etmek isteyen birkaç LGBT'li İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Galata Kulesi'nden LGBT bayrağı açtı. Skandala imza atan sapkınlara karşı suç duyurusunda bulunuldu.

Kürsel sapkınlık projesi olan LGBT terörü sözde 'Onur Haftası' adı altında skandallara imza atmaya devam ediyor.

Dün Taksim'de buluşan LGBT'li sapkınlar İstanbul Valiliği'nin yasağını delerek yürümeye kalktı. Emniyetin geçit vermediği sapkınlardan bazıları büyük bir skandala imza attı.

GALATA KULESİNE LGBT PAÇAVRASI ASTILAR
Galata Kulesine tırmanan LGBT'li birkaç sapkın kuleye paçavra asarak sapkınlıklarını sürdürdü.

Görüntüler büyük tepki çekerken flaş bir gelişme yaşandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Söz konusu sapkınlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Dün akşam Galata Kulesinde gerçekleştirilen kaçak eyleme güvenlik görevlilerimiz tarafından anında müdahale edilmiş, şahıslar emniyete teslim edilmiş ve ilgililer halkında suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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