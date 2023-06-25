LGBT’den sonra pedofili rezaleti! TEDx konuşmacısı Mirjam Heine’den skandal sözler

TEDx konuşmacısı Mirjam Hein, "Duygularımızdan biz sorumlu değiliz, pedofillere saygı gösterin. Pedofilliğin cinsel tercih olduğunu kabul etmeliyiz." diyerek pedofiliyi meşru göstermeye çalıştı.

Hein, skandal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Pedofilleri dışlayarak, onları suçlayarak bir yere varamayız. Pedofili de eşcinsellik gibi doğal bir cinsel yönelimdir. Onları izole etmek çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarını daha da artırır. Bana göre pedofili bir kişinin yaptığı değil yapmak istediği bir şeydir. Cinsel tercih ve yönelimlerini özgürce yaşamalılar. Tabi ki bu tercihlerini cinsel bir suça bulaşmadan yapmalılar. Pedofillerin sosyal izolasyona tabi tutulmasını, toplumdan dışlanmasını doğru bulmuyorum. Böyle yaparak aslında çocukların cinsel istismarı vakalarını artırıyoruz."