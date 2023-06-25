LGBT'den sonra pedofili rezaleti! TEDx konuşmacısı Mirjam Heine’den skandal sözler
LGBT terörü, küresel sermayenin de desteğini arkasına alarak bir virüs gibi yayılmaya devam ediyor. Sosyal medya ve dijital platformlarda giderek yayılan LGBT lobisi, ilkokullara kadar inerken, küçük çocuklara transseksüelliği özendiriyor. Uzun yıllardır üstü kapalı mesajlarla gençleri hedef alan LGBT lobisinin çocukları da hedef almaya başlarken, pedofiliyi de normalleştirmek için düğmeye basıldı.
Küresel sermayenin de desteğini arkasına alarak son yıllarda büyük bir güce ulaşan LGBT lobisine tepki yağıyor. Uzun yıllardır üstü kapalı mesajlarla gençleri hedef alan LGBT lobisi, edindiği güçle artık hedefine çocukları aldı. Sosyal medya ve dijital platformları arkasına alan lobi, kirli propagandalarını yapmak için her türlü yolu deniyor.
Propagandalarını yapmak için her yolu deneyen, sosyal medyanın her alanını saran, dijital platform içeriklerine müdahale eden LGBT terörü, "Onur Ayı" adı altında çeşitli girişimlerde bulunmuştu. Geçtiğimiz haftalarda Twitter CEO'su Elon Musk tarafından engellenen LGBT lobisi, Beyaz Saray'a kadar sızdığını kanıtlamıştı.
YALNIZ GENÇLER DEĞİL ÇOCUKLAR DA HEDEFTE
ABD'den Kanada'ya kadar birçok ülkede ilkokul düzeyine kadar sızan LGBT terörü, çocukları küçük yaşlardan itibaren zehirlemeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda ABD'de "LGBT bölgesi" olarak belirlenen bir okulda müfredatın değiştirilmesi velilerin tepkisini çekmişti. Kanada'da ise Müslüman öğrenciler, LGBT etkinliğine katılmadıkları nedeniyle öğretmenleri tarafından zorbalığa uğramalarıyla gündeme gelmişti. LGBT terörünün gerçek yüzü giderek daha görünür hale gelirken bu kez annelerin isyanı dünya gündemine oturdu.
PEDOFİLİYİ DE NORMALLEŞTİRMEK İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Küresel sermayeyi adeta esir alan, dijital platformları ve sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan LGBT terörünün ardından pedofili de meşru göstermek için harekete geçildi.
Sözde 'ilham verici!' konuşmaların yapıldığı TEDx bu kez tüm dünyanın tepkisini çekecek bir adım attı.
TEDx konuşmacısı Mirjam Hein, "Duygularımızdan biz sorumlu değiliz, pedofillere saygı gösterin. Pedofilliğin cinsel tercih olduğunu kabul etmeliyiz." diyerek pedofiliyi meşru göstermeye çalıştı.
Hein, skandal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Pedofilleri dışlayarak, onları suçlayarak bir yere varamayız. Pedofili de eşcinsellik gibi doğal bir cinsel yönelimdir. Onları izole etmek çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarını daha da artırır. Bana göre pedofili bir kişinin yaptığı değil yapmak istediği bir şeydir. Cinsel tercih ve yönelimlerini özgürce yaşamalılar. Tabi ki bu tercihlerini cinsel bir suça bulaşmadan yapmalılar. Pedofillerin sosyal izolasyona tabi tutulmasını, toplumdan dışlanmasını doğru bulmuyorum. Böyle yaparak aslında çocukların cinsel istismarı vakalarını artırıyoruz."
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
TEDx'te yayınlanan ve pedofiliyi savunan skandal konuşma sosyal medyada da büyük tepki çekti.
VİDEO YAYINDAN KALDIRILDI
Gelen yoğun tepkilerin ardından açıklama yapmak zorunda kalan TEDX yönetimi, "Konuşmacımız kendi güvenliği için Youtube'da yayınlanan konferans görüntülerinin kaldırılmasını talep etti. Politikamız gereği buna saygı duyduk ve kaldırılmasını onayladık. Ayrıca belirtmek isteriz ki; TEDx olarak Pedofiliyi desteklemiyoruz" ifadelerini kullandı.
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