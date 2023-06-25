LGBT terörü İstanbul sokaklarına indi! Başkan Erdoğan’ı hedef alan sapkınlara polis müdahalesi! HDPKK ile ele ele skandal sloganlar
Toplumun ahlakını bozan ve küçük yaştaki çocukların ergenlik dönemindeki doğal sürecini etkileyen LGBT terörü sapkınları skandallarına devam ediyor. Sözde ‘Onur’ ayı adı altında hadsizliklerine devam eden sapkınlar, bu sefer İstanbul sokaklarında boy gösterdi. Basın açıklamasında Başkan Erdoğan’ı hedef alan LGBT’li hadsizlere polis müdahale etti.
Dünya genelinde cinsiyetsiz bir toplum hedefleyen LGBT terörü yine sokakları karıştırmaya çalışıyor.
İstanbul Şişli'de bugün yine lubunyalar 'onur'suz yürüyüşünü gerçekleştirmek istedi.
Nişantaşı'nda tüm yasaklara rağmen basın açıklaması yapan LGBT'liler, sapkın sloganlarını atmaktan da çekinmedi.
LGBT TERÖRÜ BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Skandal açıklamada Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar:
Seçim sonrası gördük ki, balkon konuşmasında yine ilk bizler hedef gösterildik. Yürütülen bu nefret ve inkar siyasetini kabul etmiyoruz. Bütün yasaklamalara, kriminalize etmelere, baskılara, sindirme politikalarına rağmen bizler herkes için, insanca bir yaşamı savunmaya, demokratik yaşamda ısrarcı olmaya devam edeceğiz.
Emniyet'in "dağılın" uyarısına aldırış etmeyen sapkınlara müdahale edildi. Yaşanan arbedede gözaltına alınanlar oldu.
Polisin müdahale ettiği sapkınlardan biri avukat iki kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
LGBT TERÖR İLE HDPKK TERÖRÜ EL ELE!
Geçtiğimiz hafta da yapılan yürüyüşte polise 'işgalci kuvvet' diyen HDPKK'lı Özgül Saki ve yine HDPKK'lı Kezban Konukçu, lubunyalarla birlikte yürüdü.
Kendilerince ilan ettikleri Onur ayı kapsamında geçen hafta da yürüyüş yapan sapkınların "Kürdistan" sloganları attıkları görülmüş, HDPKK'lı vekiller tarafından savunulmuştu.
Valiliğin gösteri ve yürüyüş yasağına rağmen LGBT'lilerin sözde 'onur yürüyüşü'ne izin vermeyen polis ekipleri görevini yaparken HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Türk polisine yönelik "İşgalci kuvvetler" demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1000 TL bayram harçlığı başvurusu ne zaman yapılacak? Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı verilecek mi, tarih açıklandı mı 2023?
- Çocuklu ailelere veriliyor! Ödemeler güncellendi! e-Devlet başvurularını kaçırmayın! 1-2-3 çocuğa 350-650 TL harçlık...
- Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 askerlik ve doğum borçlanması güncel ücretler!
- VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI 2023 | Vatandaşlık maaşı nedir, ne zaman verilecek? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir?
- Borsa yarın açık mı, kapalı mı? Borsa 26-27 Haziran afere günü çalışıyor mu? Borsa İstanbul bayram çalışma takvimi 2023!
- Başkan Erdoğan açıkladı! LGS tercihleri başladı mı? LGS ek kontenjan olacak mı, hangi illerde? MEB LGS TERCİH KILAVUZU...
- C vitamini depolarınız dolacak! Bu tarifle hastalık kapınızdan geçmeyecek! 1 kaşığında milyonlarca...
- YKS AÇIKLANMA TARİHİ! YKS üniversite sınavı ne zaman açıklanacak 2023? TYT, AYT, YDT sonuc.osym.gov.tr
- GÖNÜL DAĞI 103. BÖLÜM İZLE! Gönül Dağı sezon finali, son bölüm kesintisiz tek parça izle!
- ENTÜBE NEDİR? Entübe edildi ne demek? Entübe olan hasta iyileşir mi? Özkan Uğur'un hastalığı...
- Vergisiz telefon satışı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrencilere ÖTV'siz, KDV'siz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar? VERGİSİZ iPHONE 11, 12, 13, 14 FİYATLARI 2023!
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Haziran Cumartesi reyting birincisi hangi dizi oldu? Gönül Dağı, MasterChef Türkiye...