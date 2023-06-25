LGBT terörü İstanbul sokaklarına indi! Başkan Erdoğan’ı hedef alan sapkınlara polis müdahalesi! HDPKK ile ele ele skandal sloganlar

Dünya genelinde cinsiyetsiz bir toplum hedefleyen LGBT terörü yine sokakları karıştırmaya çalışıyor.

İstanbul Şişli'de bugün yine lubunyalar 'onur'suz yürüyüşünü gerçekleştirmek istedi.

Nişantaşı'nda tüm yasaklara rağmen basın açıklaması yapan LGBT'liler, sapkın sloganlarını atmaktan da çekinmedi.

LGBT TERÖRÜ BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Skandal açıklamada Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar:

Seçim sonrası gördük ki, balkon konuşmasında yine ilk bizler hedef gösterildik. Yürütülen bu nefret ve inkar siyasetini kabul etmiyoruz. Bütün yasaklamalara, kriminalize etmelere, baskılara, sindirme politikalarına rağmen bizler herkes için, insanca bir yaşamı savunmaya, demokratik yaşamda ısrarcı olmaya devam edeceğiz.

Emniyet'in "dağılın" uyarısına aldırış etmeyen sapkınlara müdahale edildi. Yaşanan arbedede gözaltına alınanlar oldu.

Polisin müdahale ettiği sapkınlardan biri avukat iki kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

LGBT TERÖR İLE HDPKK TERÖRÜ EL ELE!

Geçtiğimiz hafta da yapılan yürüyüşte polise 'işgalci kuvvet' diyen HDPKK'lı Özgül Saki ve yine HDPKK'lı Kezban Konukçu, lubunyalarla birlikte yürüdü.