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LGBT terörü İstanbul sokaklarına indi! Başkan Erdoğan’ı hedef alan sapkınlara polis müdahalesi! HDPKK ile ele ele skandal sloganlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2023
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LGBT terörü İstanbul sokaklarına indi! Başkan Erdoğan’ı hedef alan sapkınlara polis müdahalesi! HDPKK ile ele ele skandal sloganlar

Toplumun ahlakını bozan ve küçük yaştaki çocukların ergenlik dönemindeki doğal sürecini etkileyen LGBT terörü sapkınları skandallarına devam ediyor. Sözde ‘Onur’ ayı adı altında hadsizliklerine devam eden sapkınlar, bu sefer İstanbul sokaklarında boy gösterdi. Basın açıklamasında Başkan Erdoğan’ı hedef alan LGBT’li hadsizlere polis müdahale etti.

Dünya genelinde cinsiyetsiz bir toplum hedefleyen LGBT terörü yine sokakları karıştırmaya çalışıyor.

İstanbul Şişli'de bugün yine lubunyalar 'onur'suz yürüyüşünü gerçekleştirmek istedi.

Nişantaşı'nda tüm yasaklara rağmen basın açıklaması yapan LGBT'liler, sapkın sloganlarını atmaktan da çekinmedi.

LGBT TERÖRÜ BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Skandal açıklamada Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar:

Seçim sonrası gördük ki, balkon konuşmasında yine ilk bizler hedef gösterildik. Yürütülen bu nefret ve inkar siyasetini kabul etmiyoruz. Bütün yasaklamalara, kriminalize etmelere, baskılara, sindirme politikalarına rağmen bizler herkes için, insanca bir yaşamı savunmaya, demokratik yaşamda ısrarcı olmaya devam edeceğiz.

Emniyet'in "dağılın" uyarısına aldırış etmeyen sapkınlara müdahale edildi. Yaşanan arbedede gözaltına alınanlar oldu.

Polisin müdahale ettiği sapkınlardan biri avukat iki kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

LGBT TERÖR İLE HDPKK TERÖRÜ EL ELE!

Geçtiğimiz hafta da yapılan yürüyüşte polise 'işgalci kuvvet' diyen HDPKK'lı Özgül Saki ve yine HDPKK'lı Kezban Konukçu, lubunyalarla birlikte yürüdü.

Kendilerince ilan ettikleri Onur ayı kapsamında geçen hafta da yürüyüş yapan sapkınların "Kürdistan" sloganları attıkları görülmüş, HDPKK'lı vekiller tarafından savunulmuştu.

Valiliğin gösteri ve yürüyüş yasağına rağmen LGBT'lilerin sözde 'onur yürüyüşü'ne izin vermeyen polis ekipleri görevini yaparken HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Türk polisine yönelik "İşgalci kuvvetler" demişti.

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