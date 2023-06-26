Millet İttifakı'nın küçükleri CHP'yi kopardı! DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan Kılıçdaroğlu’na salvo: Kimseye borcumuz yok
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı karşısında yaşadığı hezimetin ardından CHP ve küçük ortaklarında yaprak dökümü yaşanıyor. Seçimlerde CHP listelerinden girerek 15 vekil çıkaran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaşanan büyük buhranın ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak açıklamalarda bulundu. Babacan, Meclis’e CHP listelerinden girdiğini hiçe sayarak "Kimseye borcumuz yok. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var" dedi.
Türkiye'de milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandıklara giderek oyunu kullandı, işlemini gerçekleştirdi.
Milyonların heyecanla beklediği sonuçlar açıklandığında, Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu sağlarken Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.
MİLLET İTTİFAKI AZINLIĞA MAHKUM
14 Mayıs'taki seçimlerde Millet İttifakı çatısı altında buluşan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Parti ve Demokrat Parti, TBMM'de çoğunluğu yakalayamadı.
DEVA, SP, Gelecek ve DP'li isimlerin yer aldığı ortak listeyle seçime giren CHP Meclis'e 169 milletvekili getirebildi.
İTTİFAK KOPUŞLARI: 39 VEKİL AYRILDI
CHP sıralarından DEVA 15, Gelecek ve SP de 10'ar, Demokrat Parti 3, TDP ise 1 olmak üzere toplam 39 vekil çıkardı.
Daha sonra CHP'den ayrılan milletvekilleri kendi çatısı altında grup kurma telaşında.
CHP'DE BÜYÜK BUHRAN
Özellikle geçmişte AK Parti döneminde bakan ve milletvekili olan isimlerin DEVA Partisi'den girmesi CHP'lilerde büyük bir rahatsızlığa yol açmıştı.
SEÇİMLERİ DEĞERLENDİRDİ
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün düzenlediği basın açıklamasında 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"BİZİM KİMSEYE EN UFAK BİR BORCUMUZ YOK"
Tarihin doğru tarafında yer aldıklarından şüphe duymadıklarını belirten Babacan, "Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Hiç kimseyi aldatmadık, hep doğruları söyledik." dedi.
"HELALİNDEN KAZANILMIŞ 15 VEKİLİMİZ VAR"
Ali Babacan seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Biz ise tertemiz bir seçim kampanyası yürüttük. Yapamayacağımız hiçbir söz vermedik. Yeniden milletimizin karşısındayız. Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Hiç kimseyi aldatmadık, hep doğruları söyledik. Kazandığımız her şeyi de anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var. Evet seçimi kazanamadık bunun için gereken özeleştiriyi de muhasebeyi de yapmaktan kaçınmayacağız. Biz hiç kimsenin hakkını yemedik.
Saymaz'ın isyanının ardından CHP listelerinden milletvekili olan küçük ortakların siyasetçilerini tekrar hatırlayalım:
DEVA PARTİSİ
Sadullah Ergin- Ankara
Sadullah Kısacık - Adana
İdris Şahin- Ankara
Burak Dalgın - Balıkesir
Ertuğrul Kaya - Gaziantep
Medeni Yılmaz - İstanbul
Mustafa Yeneroğlu - İstanbul
Evrim Rızvanoğlu - İstanbul
Elif Esen - İstanbul
Hasan Karal - İstanbul
Seda Kaya Ösen - İzmir
Selma Aliye Kavaf - İzmir
Mehmet Emin Ekmen - Mersin
SAADET PARTİSİ
Mesut Doğan – Ankara
Şerafettin Kılıç – Ankara
Mehmet Atmaca - Bursa
Necmettin Çalışkan - Hatay
Birol Aydın - İstanbul
Mustafa Kaya - İstanbul
Bülent Kaya - İstanbul
Mahmut Arıkan - Kayseri
Hasan Bitmez - Kocaeli
Mehmet Karaman - Samsun
Demokrat Parti'den (DP) 3 isim CHP listesinden milletvekili seçildi.
Cemal Enginyurt – Ordu
Haydar Altıntaş - İstanbul
Mehmet Salih Uzun - İzmir
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