Millet İttifakı’nın küçükleri CHP’yi kopardı! DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan Kılıçdaroğlu’na salvo: Kimseye borcumuz yok

"HELALİNDEN KAZANILMIŞ 15 VEKİLİMİZ VAR"

Ali Babacan seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Biz ise tertemiz bir seçim kampanyası yürüttük. Yapamayacağımız hiçbir söz vermedik. Yeniden milletimizin karşısındayız. Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Hiç kimseyi aldatmadık, hep doğruları söyledik. Kazandığımız her şeyi de anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var. Evet seçimi kazanamadık bunun için gereken özeleştiriyi de muhasebeyi de yapmaktan kaçınmayacağız. Biz hiç kimsenin hakkını yemedik.