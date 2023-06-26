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LGBT terörünün "bayrağı" CHP'nin ellerinde! Başdanışman sapıkların yürüyüşünde en önde görüntülendi

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.06.2023 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
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LGBT terörünün bayrağı CHP’nin ellerinde! Başdanışman sapıkların yürüyüşünde en önde görüntülendi

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı İpek Sabah, Almanya'nın başkenti Berlin'deki LGBT gösterisinde ön saflarda yer alan görüntüleri ortaya çıktı. Gösterilerde sürekli slogan atan İpek Sabah sosyal medya hesabından da "Kapatabilirler, korkutabilirler, bize bunun gibi birçok şey yapmaya çalışabilirler. Bizce mücadelemize her şekilde devam ederiz. Onur ayımız ve onur haftamız kutlu olsun" paylaşımında bulundu.

Berlin'deki etkinlik Onur Haftası adı altında düzenlendi.

Danışman İpek Sabah, LBGT'liler ile birlikte yürüyüp slogan atıp bunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

İpek Sabah, şarkılar eşliğinde dans eden ve adeta kendinden geçtiği videoyu da sosyal medyada paylaştı.

İpek Sabah'ın paylaştığı videonun altına vatandaşlar, "Allah ıslah eylesin", "Allah akıl fikir versin" paylaşımlarında bulunarak tepki gösterdiler.

İşte o paylaşımlar:

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