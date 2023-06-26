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Haberler Galeri LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi! İğrenç sloganlarla yürüdüler: Çocuklarınız için geliyoruz | Avrupa’da aileler ayaklandı

LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi! İğrenç sloganlarla yürüdüler: Çocuklarınız için geliyoruz | Avrupa’da aileler ayaklandı

LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi. Küresel sermayenin desteği ile her geçen gün biraz daha büyüyen LGBT terörünün dehşete düşüren boyutu New York'ta gerçekleştirilen gösteride ortaya serildi. Okulların içine kadar giren ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau gibi isimler tarafından da desteklenen küçük yaştaki çocukların LGBT'li olabileceği iddiaları yetmezmiş gibi pedofiliyi de normalleştirmek için düğmeye basılmıştı. New York'ta düzenlenen gösteride ise LGBT terörünün açık açık çocukları hedef aldığı gözler önüne serildi. Öte yandan, LGBT sapkınlığı Batı'da giderek yayılıyor. Özellikle gençler ve çocuklar dijital platformalar üzerinden bir dayatmaya maruz bırakılırken ailelerden de tepkiler geliyor. Haziran ayı boyunca sapkın gösterilerin merkezi olan Avrupa'da aileler sözde 'onur' yürüyüşlerine karşı harekete geçti...

Giriş Tarihi: 26.06.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 11:47
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LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi! İğrenç sloganlarla yürüdüler: Çocuklarınız için geliyoruz | Avrupa’da aileler ayaklandı

"BURADAYIZ, ÇOCUKLARINIZ İÇİN GELİYORUZ"

Sapkın görüşlerini dayatma temelli skandal gösterileri ile ahlaki yozlaşmayı ortaya koyan LGBT'liler New York sokaklarında "Buradayız, çocuklarınız için geliyoruz" sloganları attı.

İğrenç kostümler ile teşhirciliğin zirve yaptığı skandal eylemlerde atılan bu sloganın 'Bir şaka' olduğu iddia edildi, üstelik tepkilerin de yersiz olduğu söylendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi! İğrenç sloganlarla yürüdüler: Çocuklarınız için geliyoruz | Avrupa’da aileler ayaklandı

"ATEŞİ KÖRÜKLÜYOR"

Çocukları açık açık hedef alan sapkınlığın son örneği olan gösterilerin tepki çektiğini yazan New York Post'a konuşan bazı isimler 'Şaka için doğru zaman olmadığını bu sözlerin ateşi körüklediğini' ifade etti.

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LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi! İğrenç sloganlarla yürüdüler: Çocuklarınız için geliyoruz | Avrupa’da aileler ayaklandı

PEDOFİLİYİ MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI

Dijital platformları ve sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan LGBT terörünün ardından pedofiliyi de meşru göstermek için harekete geçildi.

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LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi! İğrenç sloganlarla yürüdüler: Çocuklarınız için geliyoruz | Avrupa’da aileler ayaklandı

Sözde 'ilham verici!' konuşmaların yapıldığı TEDx bu kez tüm dünyanın tepkisini çekecek bir adım attı.

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LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi! İğrenç sloganlarla yürüdüler: Çocuklarınız için geliyoruz | Avrupa’da aileler ayaklandı

TEDx konuşmacısı Mirjam Hein, "Duygularımızdan biz sorumlu değiliz, pedofillere saygı gösterin. Pedofilliğin cinsel tercih olduğunu kabul etmeliyiz." diyerek pedofiliyi meşru göstermeye çalıştı.