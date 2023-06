LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi! İğrenç sloganlarla yürüdüler: Çocuklarınız için geliyoruz | Avrupa’da aileler ayaklandı

LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi. Küresel sermayenin desteği ile her geçen gün biraz daha büyüyen LGBT terörünün dehşete düşüren boyutu New York'ta gerçekleştirilen gösteride ortaya serildi. Okulların içine kadar giren ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau gibi isimler tarafından da desteklenen küçük yaştaki çocukların LGBT'li olabileceği iddiaları yetmezmiş gibi pedofiliyi de normalleştirmek için düğmeye basılmıştı. New York'ta düzenlenen gösteride ise LGBT terörünün açık açık çocukları hedef aldığı gözler önüne serildi. Öte yandan, LGBT sapkınlığı Batı'da giderek yayılıyor. Özellikle gençler ve çocuklar dijital platformalar üzerinden bir dayatmaya maruz bırakılırken ailelerden de tepkiler geliyor. Haziran ayı boyunca sapkın gösterilerin merkezi olan Avrupa'da aileler sözde 'onur' yürüyüşlerine karşı harekete geçti...