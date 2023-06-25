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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yeni hamle! Onlar da değişim istiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2023
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yeni hamle! Onlar da değişim istiyor

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimden yenilgiyle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifayı bir kez bile düşünmedi. 'Değişim' mesajlarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu'na karşı oluşturulan CHP İlke ve Demokrasi Hareketi, yenilgiyi değerlendirdi. CHP'de değişimin gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Seçim yenilgisinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi hiç olmadığı kadar karıştı. Adaylık konusunda geri adım atmayan ancak çıktığı bu seçimde de aynı yenilgiyi yaşayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hem parti içinden hem de seçmenden tepki yağdı.

Yükselen istifa seslerine kulak tıklayan Kılıçdaroğlu ise yenilgisinin faturasını kendisi hariç herkese yazdı. MYK ve danışmanlarını görevden aldı, yerine kendisine yakın isimleri atadı.

Ancak parti içindeki karışıklığı biraz olsun bastıramadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önderliğinde değişim isteyenler, istifa çağrısını yükseltirken parti içinde tedirgin edecek yeni bir gelişme yaşandı.

CHP'de değişim çağrıları kapsamında Eski CHP Parti Meclisi üyesi Örsan Öymen'in öncülüğünde yeni bir hareket kurulduğu ortaya çıktı. CHP İlke ve Demokrasi Hareketi adı altında kurulan bu harekette Algan Hacaloğlu, Necla Arat, Nur Serter, Dilek Akagün Yılmaz, Prof. Dr. Tolga Yarman, Türker Ertürk ile Utkan Güneş gibi isimler de yer aldı.

Kılıçdaroğlu'na karşı oluşturulan hareket, dün yaptığı yazılı açıklamada ilk bildirisini de yayınladı. Seçim sonuçlarının CHP ve Kılıçdaroğlu için başarısızlıkla sonuçlandığını belirten CHP İlke ve Demokrasi Hareketi, bildiride "Başta laiklik olmak üzere bazı temel ilkeler parti yönetimi tarafından bertaraf edilmiştir. Halkçılık, devletçilik, sosyal demokrasi ve demokratik solculuk ilkeleri söylemde kalmıştır" açıklaması yapıldı.

"CHP'de devrim gerçekleşmeden, Türkiye'de devrimin gerçekleşmesi olanaklı değildir" diyerek tüzük değişikliği talep edilen bildiride ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

Mahalle kongrelerine, partinin kurumsal kimliğine ve ilkelerine sahip çıkan herkes katılmalı, bu ilkeleri benimseyen üyeler kongrelerde aday olmalı, bu doğrultuda listeler çıkarılmalıdır. CHP'de devrim gerçekleşmeden, Türkiye'de devrimin gerçekleşmesi olanaklı değildir.

Seçim yenilgisinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi partisinden tepki yağmıştı. Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, seçimlerde aldığı yenilgiler sonrasında görevini bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçlamıştı.

CHP'li İlhan Cihaner'de seçimleri 'Hezimet boyutunda yenilgi' olarak değerlendirmiş ve '16'lı masa kuracağım' çıkışı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bizim anladığımız anlamda bir değişimin kurgulandığı gibi bir izlenim elde edemedim" diyerek tepki göstermişti.

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