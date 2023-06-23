Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu kavgası fondaş medyaya da taştı! Halk TV'de İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na gönderme: Hepiniz kaybettiniz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "değişim" çıkışını devam ettirirken CHP'den ayrılma ihtimali olup olmadığına ilişkin soruya verdiği yanıtta Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. İmamoğlu, "Ben partimin bana verdiği görevi yapamamış olsam, başarısız olsam, bir seçimi kaybetmiş olsam o dediğinizi yaparım. Hani bunu yapanlar varsa onlar düşünsün. Benim öyle bir derdim yok." ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun sözlerine CHP fondaşı Halk TV'de İsmail Küçükkaya yanıt verdi. Küçükkaya, İmamoğlu'na tepki gösterirken "Bu seçimi Kılıçdaroğlu kaybettiyse siz de kaybettiniz, hepiniz kaybettiniz" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini de ateşledi.
İstanbul'a hizmet etmek yerine seçim sürecinde il il gezerek miting düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'ndeki "İstanbul'a hizmette 4 yıl sunumu" programında gündeme ilişkin soruları cevapladı.
"BENİM ÖYLE BİR DERDİM YOK"
İmamoğlu, değişim sağlanmazsa CHP'den ayrılma ihtimalinin olup olmadığına yönelik soruyu şöyle cevapladı: "Ben partimin bana verdiği görevi yapamamış olsam, başarısız olsam, bir seçimi kaybetmiş olsam o dediğinizi yaparım. Benim öyle bir şeyim yok. Ben seçim kaybetmedim, partimin bana verdiği görevi kötü yapmadım. Hatta genel başkana olan sorumluluklarım konusunda kötü bir görev yapma deneyimi yaşatmadım. Aynı şekilde İBB bünyesinde kamu malına zarar vermedim. Bu kadar büyük bir mekanizmayı yönetirken elbette hatalarımız olabilir ama hiçbir zaman yüz kızartıcı bir sürecin içinde olmadım. Dolayısıyla bunları yapmayan bir kişi olarak benim partiyi terk etmek gibi bir durumum söz konusu değil. Hani bunu yapanlar varsa onlar düşünsün. Benim öyle bir derdim yok."
GENEL BAŞKANLIĞA GÖZ KIRPTI
İmamoğlu, seçim ortamlarında iddialı biri olduğunu belirterek, "Parti içi seçimleri olsun yerel seçimler olsun genel seçimler olsun iddialı bir kişiyim. Kazanmakta da iddialı bir kişiyim. İçinde seçim de olsa uzlaşı da olsa, başka bir ortam da olsa ortaya geri durmam. Tekrar ifade ediyorum kendime makam biçmiyorum ama böylesi bir idealleri için mücadele eden Ekrem İmamoğlu kişiliği, böylesi bir süreçte sürece liderlik yapmaktan asla geri durmayacak ve güçlü bir şekilde yolunda koşacak." diye konuştu.
BABA-OĞUL KAVGASI FONDAŞ MEDYAYA DA YANSIDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim sağlanmazsa CHP'den ayrılma ihtimalinin olup olmadığına yönelik soruya verdiği cevapla Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunup; "Ben partimin bana verdiği görevi yapamamış olsam, başarısız olsam, bir seçimi kaybetmiş olsam o dediğinizi yaparım. Hani bunu yapanlar varsa onlar düşünsün. Benim öyle bir derdim yok.' dedi. İmamoğlu'na cevap fondaş Halk TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'dan geldi. Küçükkaya; "Bu seçimi Kılıçdaroğlu kaybettiyse siz de kaybettiniz, hepiniz kaybettiniz" dedi.
Küçükkaya sözlerini şöyle sürdürdü: Seçim kaybetmek gibi bir deneyimim yok dedi. Hayır var sayın İmamoğlu. Siz İstanbul'u kazandınız. Fakat bu seçimi Kılıçdaroğlu kaybettiyse siz de kaybettiniz. Sizin şu an seçim kaybetme deneyiminiz var.
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