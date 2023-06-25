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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

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Giriş Tarihi: 25.06.2023 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Özkan Uğur’un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yoğun bakıma kaldırılan MFÖ grubu solisti Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Uğur'un tedavisinin devam ettiğini belirten Koca, "Tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyorum" dedi.

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