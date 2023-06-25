Fatih Portakal muhalefetin kucağına "bombayı" bıraktı! İşte muhalefetin içler acısı hali

"EVET, KILIÇDAROĞLU ADAY OLSUN DEDİM, AMA BİTTİ"

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını güçlü bir şekilde destekleyen ve aday olmasını isteyen Fatih Portakal da haziran ayının başında yaptığı bir açıklamada CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak şunları söylemişti:

"Ya başarısızsınız be arkadaş. Hâlâ umut olmaya çalışıyorsunuz. Umutsuz vakasınız, sözünün bile heyecanı yok. Evet, Kılıçdaroğlu aday olsun dedim, ama bitti, kaybettiniz ya, o koltukta oturamazsınız. Diyor ki, 'Her iki seçmenden biri Kılıçdaroğlu'na verdi'... Sanki beş tane aday var. Aklımızla dalga geçiyor. Seçim kaybettiniz, parti içi demokrasiniz olsun. Demokrasi getireceğiz, diktatörlük var dediniz, Erdoğan var diye bağırdınız, oy istediniz."