CHP’de Genel Başkanlık koltuğu sallantıda olan Kemal Kılıçdaroğlu seçim dönemindeki sloganını tekrarladı

PARTİ İÇİ KAOSU UNUTTU "KAZANACAĞIZ" DEDİ

Kılıçdaroğlu, "Seçimlerde çok sık tekrar ettiğimiz güzel bir sloganımız vardı, 'Birleşe birleşe kazanacağız' diye. Gerçekten de öyle birleşe birleşe kazanacağız. Biz, ayrılıktan değil beraber olmaktan, birlikte olmaktan yanayız. Aynı hedefe yürümekten yanayız. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaktan yanayız. Ekonomimizi güçlendirmekten yanayız. Üniversitelerimizi bilgi üreten kurumlar haline getirmekten yanayız. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir toplumu inşa etmekten yanayız. Dolayısıyla bu birlikteliğe katkı veren Sarıgül ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim" diye konuştu.