CHP'de Genel Başkanlık koltuğu sallantıda olan Kemal Kılıçdaroğlu seçim dönemindeki sloganını tekrarladı
Mayıs ayında yaşadığı seçim hezimetlerinin ardından CHP içerisinde koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi'nin CHP'ye katılma kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Parti içerisindeki kaosu görmezden gelen ve koltuğunun sallantıda olmasının üstünü kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, seçim öncesi kullandığı "Kazanacağız" sloganını bir kez daha tekrarladı.
Mayıs ayında yapılan iki seçimden de hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası koltuğuna yapışarak "Mücadeleyi devam ettireceğim" şeklinde açıklamada bulunarak parti içerisindeki muhalefete ve tabana mesaj gönderirken; Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere yapılan "Değişim" çağrılarının ardından koltuğu kaybetme tehlikesiyle yüz yüze geldi.
Partiyi elinde tutmak için türlü yollara başvuran, 81 il başkanını da toplayarak kendisine zorla destek verdirten Kemal Kılıçdaroğlu; CHP içerisinde kaos yokmuşçasına davranmayı sürdürdü. Mustafa Sarıgül liderliğindeki Türkiye Değişim Partisi'nin CHP'ye katılma kararı alması sonrası açıklamalarda bulundu.
TDP CHP'YE KATILDI
Sarıgül'ü daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kabul etti. İki isim yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi ve kameraların karşısına geçti.
Kılıçdaroğlu, TDP'nin CHP'ye katılmasından mutluluk duyduklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu daha sonra seçim döneminde sıkça kullandığı bir sloganı tekrarladı.
PARTİ İÇİ KAOSU UNUTTU "KAZANACAĞIZ" DEDİ
Kılıçdaroğlu, "Seçimlerde çok sık tekrar ettiğimiz güzel bir sloganımız vardı, 'Birleşe birleşe kazanacağız' diye. Gerçekten de öyle birleşe birleşe kazanacağız. Biz, ayrılıktan değil beraber olmaktan, birlikte olmaktan yanayız. Aynı hedefe yürümekten yanayız. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaktan yanayız. Ekonomimizi güçlendirmekten yanayız. Üniversitelerimizi bilgi üreten kurumlar haline getirmekten yanayız. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir toplumu inşa etmekten yanayız. Dolayısıyla bu birlikteliğe katkı veren Sarıgül ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim" diye konuştu.
Ayrılıktan değil beraber olmaktan, aynı hedefe yürümekten, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktan, ülke ekonomisini güçlendirmekten, üniversiteleri bilgi üreten kurumlar hale getirmekten, ülkede herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir toplumu inşa etmekten yana olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, bu birlikteliğe katkı veren Sarıgül ve arkadaşlarına teşekkür etti.
SARIGÜL'DEN "BİRLEŞME" MESAJI
Mustafa Sarıgül ise "Türkiye Değişim Partimiz, bugün Olağanüstü Kurultayı'nı yaparak Cumhuriyet Halk Partimizde birleşme kararı almıştır. Gün, ayrışma günü değil birleşme günü" dedi.
Kılıçdaroğlu'na bütün Türkiye Değişim Partili arkadaşları adına teşekkür eden Sarıgül, bugün itibarıyla tüm TDP'lilerin kararlı, verimli ve uyumlu şekilde CHP'ye bir oy daha kazandırmak için, yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak için canla başla çalışacağını söyledi.
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