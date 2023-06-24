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FETÖ'den aranan Mustafa Boydak İstanbul Ataşehir’de yakalandı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 24.06.2023 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
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FETÖ’den aranan Mustafa Boydak İstanbul Ataşehir’de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ soruşturması kapsamında 7 yıl 6 aylık hapis cezasının onandığı ifade edilen Mustafa Boydak, İstanbul Ataşehir’de yakalandı. Boydak'ın FETÖ'nün talimatıyla 15 Temmuz günü Borsa İstanbul'da spekülasyon yaptığı ortaya çıkarmıştı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; titiz bir çalışmayla FETÖ soruşturması kapsamında yedi yıl altı aylık hapis cezasının onandığı ifade edilen Mustafa Boydak'ın yerini tespit etti.

Mustafa Boydak, İstanbul'un Ataşehir İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

YARGITAY, BOYDAK HOLDİNG YÖNETİCİLERİNE FETÖ'DEN VERİLEN MAHKUMİYETLERİ ONAMIŞTI

24.01.2023 tarihinde Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 12 Temmuz 2018'deki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, eski Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan verilen 18 yıl, holdingin eski yöneticileri Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen 7 yıl 6'şar ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'a aynı suçtan verilen 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Şükrü Boydak'a da yine aynı suçtan verilen 10 yıl hapis cezalarının onanması kararlaştırıldı.

Dairenin kararında, sanıklar hakkındaki yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan delillerin hukuka uygun olarak elde edildiği ve sanıkların eylemlerinin doğru olarak nitelendirildiği bildirildi.

Daire, iyi niyetli üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen 35 şirkete ilişkin sanıklara ait olan hisselerin müsaderesine karar verilmesi kararını da onadı.

BOYDAK'TAN FETÖ TALİMATIYLA BORSA İSTANBUL'DA SPEKÜLASYON

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak ve finans müdürü Talat Bayrakdar'ın FETÖ'nün talimatıyla 15 Temmuz günü Borsa İstanbul'da spekülasyon yaptıklarını ortaya çıkarmıştı.

Şüphelilerin 15 Temmuz'u önceden bildiği anlatılan iddianamede borsada, darbe girişiminin başarılı olması halinde yaşanacak dalgalanmaları öngörerek olağandışı işlemler yaptıkları belirtilmişti.

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