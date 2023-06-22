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Haberler Galeri 'Garson'dan FETÖ'cülere izdivaç servisi! Hafıza kartından 6 bin kadın ait fotoğraflı arşiv çıktı | MİT'in operasyonunda yeni detaylar

'Garson'dan FETÖ'cülere izdivaç servisi! Hafıza kartından 6 bin kadın ait fotoğraflı arşiv çıktı | MİT'in operasyonunda yeni detaylar

FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasının başındaki ismin sekreteryasında görev aldığı belirtilen "Garson" kod adlı gizli tanığın 2017 yılında teslim ettiği SD kartların tamamının Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan çözülerek deşifre edilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. 2000 ile 2016 yılları arasında Emniyet Teşkilatı'ndan görev yapan 320 bin polisin fişlenerek hepsinin hakkında örgüt üyesi olup olmadığı ve özel notların tutulduğu arşivden polislerle evlendirilmek istenen örgüt üyesi 6 bin kadının da fotoğrafı çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 22.06.2023 07:25
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’Garson’dan FETÖ’cülere izdivaç servisi! Hafıza kartından 6 bin kadın ait fotoğraflı arşiv çıktı | MİT’in operasyonunda yeni detaylar

2017 yılında Fetullahçı Terör örgütünün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasında üst düzey örgüt yöneticilerinin sekreteryasında görev aldığını belirten bir kişi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek "Garson" adıyla Tanık Koruma Kanunu prosedürü uygulanarak "gizli tanık" yapılmış, örgüt üyesi o dönem savcılığa bir cep telefonu ile şifresini bilmediği mahrem yapılanma tarafından kullanılan iki ayrı SD kartı teslim etmişti.

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’Garson’dan FETÖ’cülere izdivaç servisi! Hafıza kartından 6 bin kadın ait fotoğraflı arşiv çıktı | MİT’in operasyonunda yeni detaylar

O dönem yapılan çalışmalarda SD kartların yüzde 30'luk bölümü açıldıktan sonra deşifre edilen 4 bin 700 FETÖ üyesine Türkiye genelinde operasyonlar yapılırken, SD kartın kalan kısmının çözülmesi için Milli İstihbarat Teşkilatı çalışma başlatmıştı.

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’Garson’dan FETÖ’cülere izdivaç servisi! Hafıza kartından 6 bin kadın ait fotoğraflı arşiv çıktı | MİT’in operasyonunda yeni detaylar

KRİPTO ŞİFRE UZMANLARI 6 YILDA ÇÖZEBİLDİ

"Garson" kod adlı gizli tanığın verdiği özel programlarla şifrelenen SD kartların yüzde 70'lik kısmı Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki kripto şifre uzmanlarının tam 6 yıl süren çalışmaları sonrasında çözüldü.

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’Garson’dan FETÖ’cülere izdivaç servisi! Hafıza kartından 6 bin kadın ait fotoğraflı arşiv çıktı | MİT’in operasyonunda yeni detaylar

SABAH'ın gündeme taşıdığı Garson'un teslim ettiği SD karttan örgütün 55 bin farklı dosya halindeki tuttuğu 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık dev arşivinden Emniyet Teşkilatı'nda 16 yıl görev yapmış tüm polis memurlarının örgüt üyesi olup olmadığı, olanların mahrem abileri, katalog evlilik yapıp yapmadıkları gibi bilgiler çıktı.

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’Garson’dan FETÖ’cülere izdivaç servisi! Hafıza kartından 6 bin kadın ait fotoğraflı arşiv çıktı | MİT’in operasyonunda yeni detaylar

ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN'E "TEKMİL" NOTLARI

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından şifresi kırıldıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na gönderilen veriler içerisinde 16 yıl içerisinde Emniyet Teşkilatında görev almış ve hiç deşifre olmamış polisler ile polislere mahrem imamlık yaptığı belirlenen isimler deşifre edilmiş oldu.