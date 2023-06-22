'Garson'dan FETÖ'cülere izdivaç servisi! Hafıza kartından 6 bin kadın ait fotoğraflı arşiv çıktı | MİT'in operasyonunda yeni detaylar

FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasının başındaki ismin sekreteryasında görev aldığı belirtilen "Garson" kod adlı gizli tanığın 2017 yılında teslim ettiği SD kartların tamamının Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan çözülerek deşifre edilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. 2000 ile 2016 yılları arasında Emniyet Teşkilatı'ndan görev yapan 320 bin polisin fişlenerek hepsinin hakkında örgüt üyesi olup olmadığı ve özel notların tutulduğu arşivden polislerle evlendirilmek istenen örgüt üyesi 6 bin kadının da fotoğrafı çıktı.

Sabah Giriş Tarihi: 22.06.2023 07:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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