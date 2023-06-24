CHP’li belediyelerden EYT’lilere zulüm! ABB’den sonra İzmit Belediyesi de tazminatları vermedi: İşçiler binayı bastı

İşçilerin tazminatlarını ödeyemeyen Hürriyet, arasa satışı yapmak için yetki istedi fakat söz konusu satış meclisten red oyu aldı. 40 milyonun üzerinde bir tazminat ile burun buruna olan İzmit Belediyesi, ödemelerin 4 taksit halinde yapılacağını söyledi.

Ancak, ilk taksit hariç aradan iki ay geçmesine rağmen işçilere herhangi bir ödeme yapılmadı. Mağdur olan işçiler de dün sabah saatlerinde İzmit Belediyesi önünde haklarını aramak için eylem yapmak üzere belediyede bir araya geldi.