Kılıçdaroğlu makamında ağırlamıştı! FETÖ’cü hain Çetinkaya’dan Fransa’da eylem! Türkiye’ye hadsiz ithamlar...

"FETULLAH GÜLEN'E TERÖRİST DİYEMEM" DEMİŞTİ

Melek Çetinkaya, yaklaşık 4 yıl önce Habertürk televizyonunda konuk olduğu programda "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben Fetullah Gülen teröristtir diyemiyorum. Benim komşularım oldu cemaatten. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Terörist olduklarını düşünmüyorum" demişti.