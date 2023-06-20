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Kılıçdaroğlu makamında ağırlamıştı! FETÖ'cü hain Çetinkaya'dan Fransa'da eylem! Türkiye'ye hadsiz ithamlar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2023
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Kılıçdaroğlu makamında ağırlamıştı! FETÖ’cü hain Çetinkaya’dan Fransa’da eylem! Türkiye’ye hadsiz ithamlar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırladığı 15 Temmuz darbe girişimindeki FETÖ sanıklarından Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, Fransa’da FETÖ’cülerin gerçekleştirdiği eyleme katıldı. Eylem sırasında video paylaşım yapan FETÖ’cü hain Türkiye’ye hadsiz ithamlarda bulundu.

7'li koalisyon ile Türkiye'nin önüne Cumhurbaşkanı adayı olarak dayatılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar hırsı ile her tuşa basarak FETÖ-PKK-HDP ve Batı'dan güç aldığını sanarak tehlikeli yollara girişmişti.

DAHA ÖNCEDE FETÖ'YA SAHİP ÇIKMIŞTI: "GÜLEN'İN KİTAPLARI KORKUDAN YAKILIYOR! DOĞRU DEĞİL"

Bir başka demecinde ise Kılıçdaroğlu, FETÖ elebaşı Gülen'i savunarak, "Fetullah Gülen'in kitapları korkudan yakılıyor. Hiç doğru değil. Paranızı verir, alır okursunuz." açıklamasını yapmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde ağırladığı FETÖ sanığı Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, Fransa'da FETÖ'cülerin gerçekleştirdiği eylemlerde ortaya çıktı.

YURT DIŞINA KAÇTILAR

FETÖ sanığı Taha Furkan Çetinkaya, annesi Melek Çetinkaya ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırlayıp sarıldığı FETÖ'cü Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya daha sonra yasadışı yollar kullanarak Yunanistan'a kaçtı. Annesi Melek Çetinkaya ise normal yollarla yurtdışına çıkış yaptı.

FRANSA'DAKİ FETÖ EYLEMİNDE ORTAYA ÇIKTI

Melek Çetinkaya, Fransa'da FETÖ'cülerin gerçekleştirdiği eylemlerde ortaya çıktı. Strazburg'ta AİHM'in önünde örgüte destek için toplanıp eylem yapan gruba katılan Çetinkaya, yaptığı konuşmada Türkiye'yi karaladı.

"FETULLAH GÜLEN'E TERÖRİST DİYEMEM" DEMİŞTİ

Melek Çetinkaya, yaklaşık 4 yıl önce Habertürk televizyonunda konuk olduğu programda "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben Fetullah Gülen teröristtir diyemiyorum. Benim komşularım oldu cemaatten. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Terörist olduklarını düşünmüyorum" demişti.

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