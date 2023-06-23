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Muharrem İnce'ye "sosyal medya kumpası" soruşturması tamam! 5 sanığın 9'ar yıla kadar hapsi istendi

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 23.06.2023
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Muharrem İnce’ye sosyal medya kumpası soruşturması tamam! 5 sanığın 9’ar yıla kadar hapsi istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine başlatılan soruşturma tamamlanarak 5 sanık hakkında 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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