FETÖ iltisaklı hesaplar ve CHP yandaşı medyanın hedefi yine A Haber! Ekmek zammı üzerinden manipülasyon: 2017'deki haberi dolaşıma soktular
Seçim döneminde sosyal medya üzerinden algı ve dezenformasyon yapan CHP yandaşı ve FETÖ iltisaklı bazı hesaplar ve medya kuruluşları bir kez daha A Haber'i hedef aldı. Başta FETÖ'nün sosyal medyadaki operasyon ayağı olan Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz tarafından yönetilen 23 Derece hesabı olmak üzere, "Kaç Saat Oldu?" ve "Arşiv Unutmaz" gibi hesaplar 2017'de yayınlanan bir haberi yeniymiş gibi servis etti. CHP yandaşı T24, Halk TV ve Artık Gerçek de haberi manşete taşıyarak operasyona ortak oldu.
Son dönemde sosyal medya üzerinden başlatılan manipülatif ve dezenformasyon yaratan içeriklere bir yenisi daha eklendi. Özellikle seçim süreci boyunca türlü yalanlarla hükümet ve milli medyanın hedef alındığı sosyal medyada FETÖ iltisaklı bazı hesaplar ve CHP yandaşı medya ortak şekilde A Haber'i hedef aldı.
FETÖ'CÜ HESAPLAR DOLAŞIMA SOKTU
"Ekmekteki israfı önleme" amacıyla yapılan gramaj azaltma çalışmasıyla ilgili 2017'de yapılan bir haber yeniymiş gibi servis edilirken; "Ekmeğe zam geldi diyemedi, gramaj değişikliği halkı memnun etmiş gibi verildi" şeklinde manipülatif bir başlıkla dolaşıma sokuldu.
Türkiye'nin yaşadığı "Asrın Felaketi" sırasında da algı operasyonlarına girişen Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz tarafından yönetilen FETÖ iltisaklı "23 Derece" isimli hesap manipülasyonda başı çekti. 2017'deki haberi yeniymiş gibi "A Haber yine bildiğiniz gibi" başlığı ile paylaşan 23 Derece isimli hesap, videoyu dolaşıma soktuktan bir süre sonra paylaşımını sildi.
A Haber'in ekmeğin gramajının düşmesini savunduğunu iddia eden ve haberde konuşan vatandaşın ifadelerini çarpıtan FETÖ iltisaklı hesaplar video üzerinden operasyona girişti.
*ahaber.com.tr'nin sosyal medyadaki FETÖ'cü hesaplarla ilgili haberini okumak için fotoğrafa tıklayın.
CHP YANDAŞI MEDYA ORTAK OLDU
FETÖ iltisaklı hesapların A Haber'i hedef alarak 2017'deki haberi yeniymiş gibi dolaşıma sokmasının ardından CHP yandaşı medya operasyonu ilerleterek söz konusu videoyu manşetlerine taşıyarak haber yaptı.
T24 isimli internet sitesi, İstanbul'da ekmeğe yapılması gündemde olan zam üzerinden A Haber'i hedef aldı. "A Haber 'ekmek 250 gramdan 200 grama düşecek' şeklinde haber yaptı, bunu da 'halkı memnun etti' şeklinde servis etti" diyerek manşete taşıyarak algı operasyonu yaptı. Ekmek zammı ve A Haber üzerinden manipülasyon yapıldı.
CHP yandaşı bir diğer medya kuruluşu olan Halk TV de T24'e benzer bir operasyona girişti. Manşete taşıdığı 2017 yılına ait haberi "Ekmeğin gramı düştü... A Haber 'Memnun eden gelişme' diye servis etti" şeklinde servis etti. Haberin içeriğinde de T24'e benzer ifadeler kullanıldı.
A Haber'i hedef alan bir diğer yandaş kuruluş da Artı Gerçek oldu. Haberi sosyal medya hesabından ve internet sitesinden paylaşan Artı Gerçek, "A Haber 'ekmeğe zam geldi' diyemedi: 'Gramaj değişikliği' halkı 'memnun etmiş'" dedi.
A HABER'İ NEDEN HEDEF ALIYORLAR?
A Haber'in yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'ye karşı yapılan operasyonları sürekli olarak deşifre etmesi ve bu operasyonların perde arkasındakilerin Türkiye içerisindeki iş birlikçilerinin ipliğini de pazara çıkarması FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle ilişkili hesapları rahatsız ediyor. Bunlarla zaman zaman iş birliği içerisinde olan CHP yandaşı medyanın manipülasyonlarını ortaya çıkaran A Haber, bu nedenle sık sık hedef alınmaya çalışılıyor.
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