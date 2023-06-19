FETÖ iltisaklı hesaplar ve CHP yandaşı medyanın hedefi yine A Haber! Ekmek zammı üzerinden manipülasyon: 2017’deki haberi dolaşıma soktular

Son dönemde sosyal medya üzerinden başlatılan manipülatif ve dezenformasyon yaratan içeriklere bir yenisi daha eklendi. Özellikle seçim süreci boyunca türlü yalanlarla hükümet ve milli medyanın hedef alındığı sosyal medyada FETÖ iltisaklı bazı hesaplar ve CHP yandaşı medya ortak şekilde A Haber'i hedef aldı.

FETÖ'CÜ HESAPLAR DOLAŞIMA SOKTU

"Ekmekteki israfı önleme" amacıyla yapılan gramaj azaltma çalışmasıyla ilgili 2017'de yapılan bir haber yeniymiş gibi servis edilirken; "Ekmeğe zam geldi diyemedi, gramaj değişikliği halkı memnun etmiş gibi verildi" şeklinde manipülatif bir başlıkla dolaşıma sokuldu.