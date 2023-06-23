Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na kazan kaldırdı: İstanbul’u değil daha metroyu yönetemiyorsun

"İMAMOĞLU DAHA METROYU YÖNETEMİYORSUN"

O anları görüntüleyen bir vatandaş, "İstanbul'u değil daha metroyu yönetemiyorsun sen. Allah'tan korkar insan, şu milletin çektiğine bak ya. Neyse 6-7 ay sonra görüşeceğiz, bu nedir ya? Her şey çok güzel olacakmış! Çok güzel oluyor. Her gün arıza mı olur?"sözleri ile Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu.

"GELEN ANLIK BİR ARIZA NEDENİYLE ARAÇ SERVİS DIŞINA ALINMIŞ"

İstanbul'un en çok kullanılan metro hatlarından biri olan M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosu arıza yaptı.

Uzun süre seferler aksarken, konuya ilişkin CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Vatandaşların isyanına Twitter'dan verilen yanıtta, "Bir aracımızda meydana gelen anlık bir arıza nedeniyle araç servis dışına alınmış ve sefer düzenlemesi yapılmıştır." ifadeleri yer aldı.