23 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na kazan kaldırdı: İstanbul'u değil daha metroyu yönetemiyorsun

Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na kazan kaldırdı: İstanbul'u değil daha metroyu yönetemiyorsun

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
ABONE OL
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na kazan kaldırdı: İstanbul’u değil daha metroyu yönetemiyorsun

CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu birçok konuda olduğu gibi ulaşımda da vatandaşı canından iyice bezdirdi. Toplu ulaşımda yaşanan İETT kazaları yanında ulaşımdaki aksaklıklar mega kentte yakışık olmayan görüntüleri beraberinde getirdi. Son olarak İstanbul'un en çok kullanılan metro hatlarından biri olan M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosu arıza yaptı. Tıklım tıklım dolu olan ve hareket etmeyen metrodan görüntü paylaşan bir yolcu ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti. O anları görüntüleyen vatandaş, İmamoğlu’na ateş püskürerek "İstanbul'u değil daha metroyu yönetemiyorsun sen. Allah'tan korkar insan, şu milletin çektiğine bak ya." ifadelerine yer verdi.

CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir kez daha başarısız yönetimi ile gündem olmayı başardı.

Öyle ki İstanbul'da son 4 senedir bir klasik haline dönen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşları adeta canından bezdirdi.

M1A YENİKAPI - ATATÜRK HAVALİMANI METROSU ARIZALANDI

İstanbul'un en çok kullanılan metro hatlarından biri olan M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosu arıza yaptı.

VATANDAŞTAN İMAMOĞLU'NA İSYAN

Tıklım tıklım dolu olan ve hareket etmeyen metrodan görüntü paylaşan bir yolcu ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu adeta yerden yere vurdu.

"İMAMOĞLU DAHA METROYU YÖNETEMİYORSUN"

O anları görüntüleyen bir vatandaş, "İstanbul'u değil daha metroyu yönetemiyorsun sen. Allah'tan korkar insan, şu milletin çektiğine bak ya. Neyse 6-7 ay sonra görüşeceğiz, bu nedir ya? Her şey çok güzel olacakmış! Çok güzel oluyor. Her gün arıza mı olur?"sözleri ile Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu.

"GELEN ANLIK BİR ARIZA NEDENİYLE ARAÇ SERVİS DIŞINA ALINMIŞ"

İstanbul'un en çok kullanılan metro hatlarından biri olan M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosu arıza yaptı.

Uzun süre seferler aksarken, konuya ilişkin CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Vatandaşların isyanına Twitter'dan verilen yanıtta, "Bir aracımızda meydana gelen anlık bir arıza nedeniyle araç servis dışına alınmış ve sefer düzenlemesi yapılmıştır." ifadeleri yer aldı.

İmamoğlu daha metroyu yönetemiyor "İMAMOĞLU DAHA METROYU YÖNETEMİYOR"

AK Parti’den Ekrem İmamoğlu’na tepki
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu kavgası fondaş medyaya da taştı
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na “değişim” yanıtı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA