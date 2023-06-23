İYİ Parti ile CHP arasında sert restleşme! Meral Akşener’in A takımı yerel seçimler öncesi pozisyon aldı

"BİZİM DE TALEP EDECEĞİMİZ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ OLACAK"

CHP ve diğer masa paydaşlarıyla yürütülen ittifakla ilgili "Hatalar oldu, yanlışlar oldu. Ders çıkarmamız gereken süreçler oldu. 'Keşke öyle olmasaydı' dediğimiz anlar da oldu" yorumunda bulunan Çömez, yerel seçimlerde aleni bir şekilde büyükşehir talep edeceklerini dile getirdi.



Şu ifadeleri kullandı;

O gün geldiğiniz bizim de şüphesiz talep edeceğimiz büyükşehir belediyeleri olacaktır. En doğru siyasal kararı vereceğiz bundan kimsenin şüphesi olmasın.



Millete umut olacağız, heyecan olacağız ve bir iktidar yolculuğu yapacağız. Kimse umutsuz olmasın. Bütün gücümüzlü çalışacağız, hem umut olacağız hem de çözüm olacağız Türkiye'ye...

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