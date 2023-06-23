Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan “numune ve analiz” iddialarına yanıt

"Pide lahmacun ve böreğe her türlü hayvan eti karıştırılacak. Hem de bakanlık emriyle." başlıklı dolaşıma sokulan vatandaşı yanıltıcı hiç bir dayanağı olmayan sözde haberlerle gündem yaratma çabasına girişildi.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTA"

Bu aslı olmayan iddialara Bakanlıktan jet bir yanıt geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bazı basın ve yayın kuruluşlarında, Bakanlığımız tarafından taşraya gönderilen talimata göre pide, börek, lahmacun gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı ve bu ürünlerde hiçbir analiz yapılmayacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.



