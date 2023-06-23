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Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan “numune ve analiz” iddialarına yanıt

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan “numune ve analiz” iddialarına yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Bazı basın ve yayın kuruluşlarında, Bakanlığımız tarafından taşraya gönderilen talimata göre pide, börek, lahmacun gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı ve bu ürünlerde hiçbir analiz yapılmayacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi.

Muhalif basın tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı yalan haber üzerinden hedef alındı.

"Pide lahmacun ve böreğe her türlü hayvan eti karıştırılacak. Hem de bakanlık emriyle." başlıklı dolaşıma sokulan vatandaşı yanıltıcı hiç bir dayanağı olmayan sözde haberlerle gündem yaratma çabasına girişildi.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTA"

Bu aslı olmayan iddialara Bakanlıktan jet bir yanıt geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bazı basın ve yayın kuruluşlarında, Bakanlığımız tarafından taşraya gönderilen talimata göre pide, börek, lahmacun gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı ve bu ürünlerde hiçbir analiz yapılmayacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

İşte Bakanlık tarafından yalanlara verilen cevap:

"TÜKETİCİ SAĞLIĞI KORUNMAYA DEVAM EDECEK"

"Bazı basın ve yayın kuruluşlarında, Bakanlığımız tarafından taşraya gönderilen talimata göre pide, börek, lahmacun gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı ve bu ürünlerde hiçbir analiz yapılmayacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızca yıllık numune alma denetim programına göre toplu tüketim yerlerinde hem yemek harcından hem de son üründen numune alınmaktadır. Ancak henüz son ürün haline getirilmemiş ve hazırlanmasında sebze, kırmızı et, kanatlı eti, balık vb. bileşenler kullanılabilen pide, börek, lahmacun gibi ürünlerin harçlarından numune alınması zaman zaman yanlış değerlendirmelere sebep olmaktadır. Pide, lahmacun, börek vb. ürünler et ürünleri kapsamında değil yemek kategorisinde yer alan ürünlerdir. Bu ürünlere bitkisel (sebze, meyve) ve hayvansal (kırmızı et, kanatlı eti, balık vb.) bileşenler katılabilmektedir. Hatta tüketici taleplerine göre farklı bileşenler de kullanılabilmektedir. Bu nedenle henüz hazırlık aşamasında olan bir gıda için değerlendirme yapmak yanlış uygulamalara neden olabilmektedir. Söz konusu talimat; toplu tüketim yerlerinde pide, lahmacun, börek gibi ürünlerin harcında kanatlı eti hariç tek tırnaklı ve domuz eti aranmasına dair kontrollere devam edilmesi, son üründe ise tek tırnaklı ve domuz eti dahil tüm kontrollerin yapılması yönündedir. Toplu tüketim yerlerinde tüketicilere sunulan her türlü gıda maddelerinin bileşenlerinin kontrol görevlilerimize ve talep etmeleri halinde tüketicilere bildirilmesi zorunludur. Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik Bakanlığımızca her türlü kontroller aksatılmadan devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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