22 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na “değişim” yanıtı: CHP’yi şirket gibi düşünemezsin

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na “değişim” yanıtı: CHP’yi şirket gibi düşünemezsin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
ABONE OL
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na “değişim” yanıtı: CHP’yi şirket gibi düşünemezsin

Üst üste 13 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fondaş TELE 1’de bir kez daha ‘değişim’ söylemleri ile genel başkanlık koltuğuna göz diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu. "Değişimin bayraktarlığını yapan partiye nasıl değişimin önünü aç dersiniz" diyen Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz." mesajını verdi. İmamoğlu'nun İBB'deki görevine devam etmesi gerektiğinin sinyalini veren Kılıçdaroğlu, "(Babasının şirketine gönderme yaparak) Şirketler ayrıdır partiler ayrıdır. Partiyi şirket gibi düşünemezsiniz” şeklinde konuştu.

Tarihi 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır hezimet yaşayan CHP'de 'değişim' kavgası son sürat büyüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' diyerek kazan kaldırdı.

İmamoğlu bugün yaptığı açıklamada, "Vatandaşın değişim talebine cevap veremedik. İktidarı değiştirecek bir güven ve umut ortamını ne yazık ki oluşturamadık. Vatandaşlarımızın beklentisini karşılamak zorundayız, yoksa asla ve asla bu şekilde davranırsak bulunduğumuz mevzileri de koruyamayız." ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu'nun bu son sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan fondaş TELE 1'de yanıt gecikmedi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun kendisini hedef alan 'değişim' sözlerine yüklendi.

"BİR KİŞİNİN İRADESİYLE DEĞİŞİM OLMAZ."

"Değişimin bayraktarlığını yapan partiye nasıl değişimin önünü aç dersiniz" diyerek çağrılara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz." şeklinde konuştu.

"GENEL BAŞKANLIK ŞİRKET YÖNETMEYE BENZEMEZ"

İmamoğlu'nun İBB'deki görevine devam etmesi gerektiğini ima eden Kılıçdaroğlu, "(Babasının şirketine gönderme yaparak) Şirketler ayrıdır partiler ayrıdır. Partiyi şirket gibi düşünemezsiniz." mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen 'değişim olacak mı' sorusuna ise, "Değişimin bayraktarlığını yapan partiye nasıl değişimin önünü aç dersiniz. CHP'nin kuruluş felsefesi budur. Çağdaş uygarlık dinamik bir kavramdır. Biz bunu yapmak zorundayız, parti parti olmaktan çıkar. Kendi kuralları içinden olacak. Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz. Değişim olacak neden olmasın, hukuki zeminde olması lazım. Kurultayı yaparsınız adaylar çıkar, ben kısmen tıkayan geçmişte yapılan tüzük değişikliklerini de hayata geçiren bir kişiyim. Her eleştiriyi değerlendirmek genel başkanların görevidir." şeklinde yanıt verdi.

"EKREM BEY GÖREVİNE DEVAM EDECEKTİR"

İmamoğlu'nun genel başkanlığa oynamasına 'dur' diyen Kılıçdaroğlu "Bizim partimizde herkes koşulları yerine getirdiğinde aday olabilir. Ekrem Bey aday olacaksa ilk kez aday olacak bir kişi değil. Şirketler ayrıdır partiler ayrıdır. Partiyi şirket gibi düşünemezsiniz. Partinin kuralları vardır. Başarılı bir belediye başkanımızdır. Son seçimlerde 20-22 ilçeyi alabilecek potansiyele eriştik. İBB Meclisi çoğunluğu da alınır kişiler gelip aday olabilir. Ben asla İstanbulluların oyuyla alınmış olan bir belediyeyi asla AK Parti'ye teslim edemem. Ekrem Bey görevine devam edecektir." cümlelerime yer verdi.

İmamoğlu yanıt: CHP’yi şirket gibi... İMAMOĞLU YANIT: CHP'Yİ ŞİRKET GİBİ...
İmamoğlu’dan bir ‘değişim’ çıkışı daha…
Öztrak’tan İmamoğlu’na kaybetme yanıtı
İmamoğlu-Kılıçdaroğlu çekişmesi

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA