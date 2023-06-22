Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na “değişim” yanıtı: CHP’yi şirket gibi düşünemezsin

Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen 'değişim olacak mı' sorusuna ise, "Değişimin bayraktarlığını yapan partiye nasıl değişimin önünü aç dersiniz. CHP'nin kuruluş felsefesi budur. Çağdaş uygarlık dinamik bir kavramdır. Biz bunu yapmak zorundayız, parti parti olmaktan çıkar. Kendi kuralları içinden olacak. Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz. Değişim olacak neden olmasın, hukuki zeminde olması lazım. Kurultayı yaparsınız adaylar çıkar, ben kısmen tıkayan geçmişte yapılan tüzük değişikliklerini de hayata geçiren bir kişiyim. Her eleştiriyi değerlendirmek genel başkanların görevidir." şeklinde yanıt verdi.