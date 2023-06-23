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AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki: Makam hevesi İstanbul'u unutturdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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AK Parti’den Ekrem İmamoğlu’na tepki: Makam hevesi İstanbul’u unutturdu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Guguk Kuşu Siyaseti"ni eleştirdi. Kabaktepe, İmamoğlu'nun görev süresinin 4 yılını cumhurbaşkanı adayı olmak için geçirmesinin yetmediğini şimdi de görevinin son sekiz ayını CHP Genel Başkanlığı hevesi ile harcadığını söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gündeme ilişkin açıklama yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'Guguk Kuşu Siyaseti'ni eleştiren Kabaktepe, kişisel ihtiraslar nedeniyle İstanbulluların hizmetten mahrum kaldığını vurguladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

İMAMOĞLU DONEMİ İSTANBUL'UN KAYIP DÖNEMİ
"CHP'li İBB Başkanı yine şaşırtmadı.Sayın İmamoğlu kendinden menkul demokrasi şöleni yaparak, algı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İmamoğlu için görünen o ki; görev süresinin 4 yılını cumhurbaşkanı adaylığı için harcamış olmakla yetinmeyecek, son sekiz ayını da parti genel başkanlık hevesi ve kavgası için harcayacak.

Bir kere olsun İstanbul'u hayatının merkezine koymayan İBB başkanı, geçirdiği 4 yılda bir kere olsun İstanbul'a İstanbullular için hizmet etmedi.Başka makamlar, başka hevesler CHP'li İBB başkanını ne yazık ki İstanbul'dan koparmış. Oysa İstanbul; sizin kişisel ihtiraslarına katık olacak bir şehir değildir. İstanbul; sizin parti içi kavgalarınızda kullanabileceğiniz bir platform değildir. İstanbul; sizin algı ve reklam çalışmalarınıza dolgu malzemesi olacak bir şehir değildir.

Sayın İmamoğlu; İBB bütçesini bir evin bütçesi gibi yönettiğinizi söylemişsiniz! İstanbullular adına soruyoruz: Ev bütçenizde de gelirinizin çoğunu kendi reklamınıza ve tanıtımınıza mı ayırıyorsunuz? İstanbul'u Adil bir yönetim ile yönettiğinizi söylemişsiniz! İstanbullular adına soruyoruz: 20 bine yakın İBB çalışanını "namus" sözü vermenize rağmen siyasi görüşlerinden dolayı işinden ettiniz. Bu mu sizin adalet anlayışınız? Daha yeşil bir İstanbul için çalışıyoruz demişsiniz! Dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak Atatürk Havalimanı Millet Parkı'na karşı çıkarak mı daha yeşil İstanbul için çalışıyorsunuz? Yaratıcı bir yönetimle İstanbul için çalışıyoruz demişsiniz İstanbul'un geleceği olan yatırımları ve projeleri durdurarak, metro tünellerini toprakla doldurarak mı yaratıcı çalışmalar yapıyorsunuz?

Anlamakta zorlanmıyoruz, zira artık ciddiye almıyoruz. İstanbullular her şeyin farkında, İstanbullular kimin eser ve hizmet siyaseti yaptığını, kimin merdiven siyaseti yaptığını görüyor. Bu yüzden bütün İstanbul hep birlikte eser ve hizmet siyaseti için YENİDEN İSTANBUL diyor."

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