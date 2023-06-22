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CHP'de "kaybetme" kavgası! Faik Öztrak'tan Ekrem İmamoğlu'na jet yanıt!

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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CHP’de kaybetme kavgası! Faik Öztrak’tan Ekrem İmamoğlu’na jet yanıt!

CHP'de sular durulmuyor. Seçim hezimeti partide iç savaşı başlatırken koltuk savaşı ve değişim söylemleri sonrası şimdi de "Seçimi kim kaybetti?" sürtüşmesi baş gösterdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı ardından Ekrem İmamoğlu'un “Kaybetme deneyimim yok” sözleri ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha hedef almasına sert bir yanıt verdi. İşte detaylar…

14-28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'a karşı bir kez daha hezimeti yaşayan CHP'de kavga derinleşiyor.

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona ermesinin ardından Sözcü Faik Öztrak kritik açıklamalar yaptı.

CHP'DE "SEÇİMİ KİM KAYBETTİ?" KAVGASI

Öztrak, 'değişim' nidalarıyla partiye başkaldıran ve son olarak 'Seçim kaybetme tecrübem yok' sözlerini sarf eden yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.

ÖZTRAK: KAZANAN DA KAYBEDEN DE HER PARTİMİZ OLUR

Bir gazetecinin "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 'Seçim kaybetme tecrübem yok.' diye bir değerlendirmesi oldu. Ne söylersiniz?" sorusuna karşılık Öztrak, "Burada seçim kaybeden de seçim kazanan da her zaman önde olan partimiz olur." dedi.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah kendisine yöneltilen "Genel başkan olsanız, kaç seçim kaybettiğinizde bırakırsınız?" sorusuna çarpıcı çeken bir yanıt vermişti.

"KAYBETME DENEYİMİM YOK"

İmamoğlu, "Kişisel seçimlerim itibariyle kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim." demişti.

İmamoğlu-Kılıçdaroğlu çekişmesi

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