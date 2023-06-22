CHP'de "kaybetme" kavgası! Faik Öztrak'tan Ekrem İmamoğlu'na jet yanıt!

ÖZTRAK: KAZANAN DA KAYBEDEN DE HER PARTİMİZ OLUR

Bir gazetecinin "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 'Seçim kaybetme tecrübem yok.' diye bir değerlendirmesi oldu. Ne söylersiniz?" sorusuna karşılık Öztrak, "Burada seçim kaybeden de seçim kazanan da her zaman önde olan partimiz olur." dedi.