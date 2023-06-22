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MSB: 4 PKK'lı terörist teslim oldu

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Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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MSB: 4 PKK’lı terörist teslim oldu

Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK’lı terörist daha Habur ve Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

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