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Sahte demokrat Kılıçdaroğlu! TV'de yine esip gürledi: Her türlü eleştiriye açığız... Özcan'ı partiden bugün ihraç etmemiş gibi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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Sahte demokrat Kılıçdaroğlu! TV’de yine esip gürledi: Her türlü eleştiriye açığız... Özcan’ı partiden bugün ihraç etmemiş gibi...

CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen ve 10 gün önce cezası biten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez "kesin ihraç" istemiyle bir kez daha disipline sevk edildi. Gelişme üzerine Özcan, "BAŞKALDIRIYORUM" diyerek Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP fondaşı Tele1'de canlı yayın sırasında konuyla bağlantılı skandal açıklamalara imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz her türlü eleştiriye açık olan bir partiyiz. Herkes düşüncesini özgürce ifade edebilir." diyerek, sanki bugün düşüncesini ifade eden parti üyesi Özcan'ı ihraç etmemiş gibi kamuoyuna yine yalan demokrasi mesajları verdi.

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