CHP’de kılıçlar kılıflara girmiyor! Kemal Kılıçdaroğlu koltuk için il başkanlarından imzaları topladı… İmamoğlu’dan bir ‘değişim’ çıkışı daha…

KAFTANCIOĞLU: KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ

Toplantının ardından bir paylaşım yapan CHP'nin yasaklı İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Bugün Genel Başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz verimli, kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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İmza vermeyen il başkanları daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu lehine açıklama yaptı.

EKREM İMAMOĞLU HEDEF ALINDI

Yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu hedef alınarak "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklama şu şekilde;

"CHP il başkanları olarak seçimi takip eden süreçte her bir ilimizde değerlendirme toplantıları gerçekleştirdik. Seçim sonuçlarını doğru yorumlayabilmek, dersler çıkarabilmek, önümüzdeki sürece daha güçlü girebilmek için konuşmak yerine bizlere oy versin, vermesin vatandaşlarımızı dinlemeyi tercih ettik ve devanubda 21 Haziran Çarşamba günü genel merkezimizde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdarğlu ile birlikte kapsamlı verimli toplantı yaptık.

"Düyun-u Umumiye Kabinesinin memleketi Uluslararası tefecilere teslim ettiği bir dönemde bizler sessizce çalışmalarımızı yürütürken bir yandan da kamuoyundaki eleştirileri ve talepleri dikkatlice takip ettik.