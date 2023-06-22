Ekrem İmamoğlu sırtını Meral Akşener'e yasladı yerel seçimler öncesi "Değişim yoksa ittifak yok" mesajı verdi
CHP'deki koltuk kaosu giderek büyüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan süreçte Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa sıkıca sarılırken, Canan Kaftancıoğlu'nun organizasyonuyla 81 il başkanını da yanına çekti. Yaşanan bu gelişmeler sonrası "Değişim" söylemine devam eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na açık mesaj gönderdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'den de destek alan İmamoğlu, "Muhalefette yaşanacak yenilenme yeni bir ittifak mimarisinin kurulmasının da anahtarıdır." ifadelerini kullandı.
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden hezimetle ayrılan muhalefette yaşanan kopuş süreciyle birlikte CHP'deki koltuk kavgası da devam ediyor. 28 Mayıs gecesi yaptığı ilk açıklamada istifa etmeyeceğinin sinyalini veren Kemal Kılıçdaroğlu "Mücadeleye devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.
Parti tabanı ve seçmenlerin büyük tepkisini çeken Kılıçdaroğlu, kararının arkasında dururken; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan flaş bir çıkış gelmişti. İmamoğlu, "Değişim" vurgusuyla yaptığı açıklamada adeta Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etmiş ve önünün açılmasını talep etmişti.
Bu gelişmeler sonrası ikili Ahlatlıbel'de bir görüşme yaptı. Kulislere yansıyan bilgilere göre İmamoğlu burada "değişim" talebini yinelerken, Kılıçdaroğlu ise "İşine, İstanbul'a bak" şeklinde yanıt vererek yerel seçimler vurgusu yaptı.
İL BAŞKANLARI "KILIÇDAROĞLU" DEDİ İMAMOĞLU BOŞ DURMADI
Ahlatlıbel'in ardından da suların durulmadığı CHP'de, Ekrem İmamoğlu ile arası açık olan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı organizasyonla CHP lideri 81 il başkanıyla bir araya geldi. Burada il başkanlarına "Genel Başkan'ın yanındayız" mesajı vermeleri için dayatma yapılırken, beklenen açıklama bugün geldi. CHP'de 81 il başkanı da Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldıklarını açıkladı.
İl başkanlarının açıklamasından dakikalar sonra Ekrem İmamoğlu'ndan flaş mesajlar geldi. İBB Başkanı katıldığı "4'üncü Yıl Programı"nda yaptığı konuşmada "Değişim" çıkışını bir üst perdeye taşırken, yerel seçimler öncesi "ittifak" vurgusu da yaparak adeta sırtını İYİ Parti lideri Meral Akşener'e dayadığını ilan etti.
MAYIS HEZİMETİNE GÖNDERME: VATANDAŞIN TALEBİNE KARŞILIK VEREMEDİK
Konuşmasında mayıs ayında yapılan seçimlere değinen İmamoğlu, "Vatandaşın talebine karşılık veremedik. Çaresizlik ve ümitsizlik Türkiye'yi, giderek muhalefetsiz bir otoriterliğe doğru sürüklüyor." cümleleriyle değerlendirmede bulundu.
Türkiye'nin demokratik bir dünyadan uzaklaştığını dile getiren İmamoğlu, "Muhalefet bileşenleri olarak 21 yıllık iktidarın en zayıf olduğu bir dönemde hem Meclis hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettik. Vatandaşın değişim talebine cevap veremedik. İktidar değiştirecek bir güven ve umut yaratamadık" diye konuştu.
YEREL SEÇİMLERDE BAŞARI İÇİN TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞİM
CHP'de yaşanacak kararlı bir değişim iradesinin toplumu harekete geçirebileceğini söyleyen İmamoğlu, yerel seçimlerde başarılı olmanın da bu iradeye bağlı olduğunu söylerken "köklü değişime" ihtiyaç olduğunu söyledi. İmamoğlu konuşmasında "Bu tablo devam ederse önümüzdeki yerel seçimlerde de başarılı şansı kalmaz. Dünya örneklerinden biliyoruz ki, muhalefetin etkisiz ve zayıf olduğu demokrasiler yaşayamaz. Muhalefetsiz rejimlerde vatandaşlar iktidarların merhametine terk edilir. Toplum bizden esaslı bir değişim bekliyor. Türkiye muhalefetini buradan çıkarmak, CHP'nin göstereceği kararlı değişim iradesine bağlıdır. Bir bütün olarak kendimizi, partimizi, muhalefeti yeniden inşa etmemiz en acil ve en hayati ihtiyaçtır. Sadece vitrinimizi ve söylemimizi değiştirmek yetmez. İdeolojik politik hattımızı sosyal demokrasinin evrensel ilkeleriyle, toplumun bugünkü özgürlük, adalet ve eşitlik talepleriyle ve zamanın ihtiyaçlarıyla güncellemeliyiz. " ifadeleriyle genel başkanla birlikte parti içerisinde de değişim olması gerektiğini belirtti.
SIRTINI AKŞENER'E DAYADI: DEĞİŞİM YOKSA İTTİFAK DA YOK
Sırtını Saraçhane şovunda yanında yer alan ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini aday göstermek isteyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'e dayadığını açıkça belli eden İmamoğlu, "değişim yoksa ittifak da yok" anlamına gelecek ifadeler kullandı. İmamoğlu, "CHP'yi topluma açarak örgütümüzü gençleştirmeliyiz. Parti içi demokrasi vazgeçilmez prensibimiz olmalı. Değişmek zorundayız. Değişime direndiğimiz her dakika toplumla aramızdaki mesafe açılıyor. Muhalefette yaşanacak yenilenme yeni bir ittifak mimarisinin kurulmasının da anahtarıdır. Değişemeyen ve dönüşemeyen bir muhalefet iktidarı da değiştiremez. Ülkeye demokrasiyi getirebilmek için önce kendimizi değiştirmeliyiz." dedi.
GENEL BAŞKANLIĞA GÖZ KIRPTI
İmamoğlu konuşmasının sonunda CHP Genel Başkanlığına aday olabileceğini açık sözlülükle dile getirerek "Tarih geçen yüzyılda CHP'ye Türkiye'nin modern ve güçlü bir devlet olmasına öncülük etme rolü yüklemişti. Zaman şimdi bize toplum eliyle daha güçlü bir demokrasi inşa etme sorumluluğu yüklüyor. Bu görevden kaçamayız, kaçmayacağız." ifadelerini kullandı.
İL BAŞKANLARININ ORTAK AÇIKLAMASINA TEPKİ
İmamoğlu, "İl başkanlarının açıklamalarını doğru bulmuyorum. Kişisel ikili sohbet havasında böyle bir metnin yazılmasını onaylamıyorum. 81 il başkanının böyle bir düşüncede olduğunu da düşünmüyorum. Tam olarak hangi il başkanları olduğuna bakamadım. Ancak 81 il başkanı bu düşüncede değil kanısındayım." dedi.
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