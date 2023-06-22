Ekrem İmamoğlu sırtını Meral Akşener'e yasladı yerel seçimler öncesi "Değişim yoksa ittifak yok" mesajı verdi

İL BAŞKANLARI "KILIÇDAROĞLU" DEDİ İMAMOĞLU BOŞ DURMADI

Ahlatlıbel'in ardından da suların durulmadığı CHP'de, Ekrem İmamoğlu ile arası açık olan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı organizasyonla CHP lideri 81 il başkanıyla bir araya geldi. Burada il başkanlarına "Genel Başkan'ın yanındayız" mesajı vermeleri için dayatma yapılırken, beklenen açıklama bugün geldi. CHP'de 81 il başkanı da Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldıklarını açıkladı.

İl başkanlarının açıklamasından dakikalar sonra Ekrem İmamoğlu'ndan flaş mesajlar geldi. İBB Başkanı katıldığı "4'üncü Yıl Programı"nda yaptığı konuşmada "Değişim" çıkışını bir üst perdeye taşırken, yerel seçimler öncesi "ittifak" vurgusu da yaparak adeta sırtını İYİ Parti lideri Meral Akşener'e dayadığını ilan etti.