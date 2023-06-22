CHP'de büyük korku: Sonumuz İnce gibi olur mu?
Kurultay öncesi İmamoğlu ve Özel dışında da aday olmak isteyenler var. Ancak İnce'nin CHP'de yaşadığı sıkıntıları unutmayan olası adaylar, temkinli hareket etmeye çalışıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün genel merkezde 81 il başkanı ile yaptığı toplantıda gergin anlar yaşandı.
CHP'de kurultay günü merakla beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel dışında da bazı önemli isimlerin genel başkanlığa aday olmak istediği, ancak olası bir mağlubiyette dışlanma ve tasfiye edilme korkusuyla adım atamadığı iddia edildi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'de yaşadığı sıkıntıları unutmayan partililer, kurultay öncesi temkinli hareket etmeye çalışıyor.
2018 yılındaki kurultayda genel başkanlık mücadelesi veren Muharrem İnce, delege gücünü elinde tutan Kılıçdaroğlu'na mağlup olmuştu.
Sonrasında partisinin cumhurbaşkanı adayı gösterilen İnce, CHP tarafından seçim süreci boyunca ağır iftiralara maruz kalmış ve kampanyası adeta sabote edilmişti.
Kılıçdaroğlu'na muhalefeti sebebiyle partide yalnızlaştırılan ve etrafındaki tüm arkadaşları tasfiye edilen İnce, en sonunda ağır baskıya dayanamayarak CHP'den istifa etmek zorunda kalmıştı.
Mevcut delege yapısı ile Kılıçdaroğlu'nu yenmenin imkansıza yakın gözükmesi, "parti içi oligarşi" eleştirilerini beraberinde getiriyor.
CHP'DE GERGİN TOPLANTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün genel merkezde 81 il başkanı ile yaptığı toplantıda gergin anlar yaşandı. Saat 12.45'te başlayan görüşme yaklaşık 8.5 saat sürdü.
Bazı il başkanları Kılıçdaroğlu'na destek verirken, bazıları ise değişimin şart olduğuna vurgu yaptı. Kritik buluşmada 24 il başkanının istifa ettiği iddia edilse de bu çok geçmeden yalanlandı.
Kurultay öncesi hem belediye başkanlarına hem de il başkanlarına yakın markaj uygulayarak baskı altına almaya çalışan Kılıçdaroğlu, dün genel merkezde kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı.
Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine Ankara'ya gelen il başkanları, hem değişim süreci hem yerel seçimler hem de kurultay takvimine ilişkin görüşlerini dile getirdi.
Toplantının gergin bir havada geçtiği bildirilirken, akşam saatlerinde 24 il başkanının istifa ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Bu iddia dakikalar içinde yalanlanmasına rağmen bu kez bir başka çarpıcı iddia daha ortaya atıldı.
BUGÜN BİLDİRİ YAYINLACAKLAR
Toplantının sonlarına doğru il başkanlarından Kılıçdaroğlu'nun arkasında olduklarına dair bir bildiriye imza atmaları istendi.
İddiaya göre bazı il başkanları bu teklife tepki göstererek imza atmayacaklarını belirtti. Saatler süren toplantının ardından merakla beklenen açıklama Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan Kaftancıoğlu, "Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
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