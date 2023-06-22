CHP’de büyük korku: Sonumuz İnce gibi olur mu?

Bazı il başkanları Kılıçdaroğlu'na destek verirken, bazıları ise değişimin şart olduğuna vurgu yaptı. Kritik buluşmada 24 il başkanının istifa ettiği iddia edilse de bu çok geçmeden yalanlandı.

Kurultay öncesi hem belediye başkanlarına hem de il başkanlarına yakın markaj uygulayarak baskı altına almaya çalışan Kılıçdaroğlu, dün genel merkezde kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı.