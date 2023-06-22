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Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şırnak Beytüşşebap kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

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