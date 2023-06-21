Partideki kaosu anlattı! CHP yandaşı Saymaz gerçeği günyüzüne çıkardı: Yerel seçimlerde İstanbul Ankara Adana Mersin kaybedilecek!
CHP’de seçimde yaşadığı hezimetin ardından iç çatışmaların ardı arkası kesilmiyor. CHP fondaşı isimler bile artık durumun farkına varmış durumda. Fondaş Sözcü TV’nin yandaş gazetecisi İsmail Saymaz İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin kurultayında CHP ile kurulan ittifaktan sert sözlerle ayrılacağını iddia etti. Millet İttifakı’nda kaos yaşandığını dile getiren Saymaz, yerel seçimlerde İYİ Parti ile CHP’nin ortak aday çıkarmasının zor olduğunu vurgulayıp, Ayrılığın devam etmesi halinde Cumhur İttifakı karşısında İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya kaybedilebilir" dedi. Saymaz’ın sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen sunucu, “Bunun üzerine ne söyleyeyim bilemedim” ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyona yakın oy fark attı.
14 Mayıs seçimleri öncesi koalisyon masasının büyük ortağı olan İYİ Parti'nin tüm engelleme girişimlerine, koalisyonun küçük ortaklarını yanına alarak adaylığını direten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu ortaklık karşılığında adeta seçim rüşveti vererek DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye vekil dağıtmıştı.
MİLLET İTTFAKI'NDA İÇ KARIŞIKLIK
Seçim hezimetinin ardından kongreye hazırlanan İYİ Parti'de, parti içi karmaşıklığın yanında 'Millet İttifakı'na devam edilecek mi yoksa sonlandırılacak mı' tartışması da sürüyor.
CHP yandaşı İsmail Saymaz, geride kalan gün yaptığı açıklamada kongre sürecine dair kulis bilgilerini paylaştı. Saymaz, Akşener'in kongrede yapacağı konuşmada Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edeceğini söyledi.
"Meral Akşener kongrede Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edecek." diyen Saymaz, "O konuşmada bu ittifaka dair, seçim sürecine dair sert ve köşeli cümleler kuracak." ifadelerini kullandı
CHP FONDAŞLARINDA PANİK: YEREL SEÇİMLERDE İSTANBUL ANKARA ADANA MERSİN KAYBEDİLECEK
Bu iddiasına ilişkin CHP fondaşı Sözcü TV yayınında değerlendirmelerde bulunan Saymaz, yerel seçimlerde İYİ Parti ile CHP'nin ortak aday çıkarmasının zor olduğunu vurgulayıp, "Ayrılığın devam etmesi halinde Cumhur İttifakı karşısında İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya kaybedilebilir" dedi.
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