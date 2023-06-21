Partideki kaosu anlattı! CHP yandaşı Saymaz gerçeği günyüzüne çıkardı: Yerel seçimlerde İstanbul Ankara Adana Mersin kaybedilecek!

"Meral Akşener kongrede Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edecek." diyen Saymaz, "O konuşmada bu ittifaka dair, seçim sürecine dair sert ve köşeli cümleler kuracak." ifadelerini kullandı

CHP FONDAŞLARINDA PANİK: YEREL SEÇİMLERDE İSTANBUL ANKARA ADANA MERSİN KAYBEDİLECEK

Bu iddiasına ilişkin CHP fondaşı Sözcü TV yayınında değerlendirmelerde bulunan Saymaz, yerel seçimlerde İYİ Parti ile CHP'nin ortak aday çıkarmasının zor olduğunu vurgulayıp, "Ayrılığın devam etmesi halinde Cumhur İttifakı karşısında İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya kaybedilebilir" dedi.