CHP’den ihraç edilen Tanju Özcan partideki gerçeği günyüzüne çıkardı: "Mansur Yavaş Akşener'e kazık attı" itirafı!

Seçimlerde sandığa gömülen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içinde değişim isteyenlerin sesini kesmeye devam ediyor. Bunun son örneği ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olmuştu.

Daha önce 1 yıl süreyle CHP'den ihraç eden ve 10 gün önce geri dönen Tanju Özcan bir kez daha ihraç ediliyor.