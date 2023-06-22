CHP’den ihraç edilen Tanju Özcan partideki gerçeği günyüzüne çıkardı: "Mansur Yavaş Akşener'e kazık attı" itirafı!
CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen ve 10 gün önce cezası biten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildi. Kılıçdaroğlu ve Tanju Özcan arasındaki kaosun yankıları bomba bir iddia ile yeniden gündeme geldi. Özcan katıldığı canlı yayında, seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını reddeden Meral Akşener’in masadan kalması ile ilgili olarak, Mansur Yavaş’ın Akşener’e kazık attığını dile getirdi. Özcan, “Meral Hanım’ın zaten orada yediği bir siyasi kazık var, ben bunu biliyorum. Meral Hanım maalesef Mansur Bey’in oyununa geldi olay bu. Meral Hanım gibi tecrübeli bir siyasi sizce birileriyle görüşmeden çıkar mı?” dedi.
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından yaşanan hezimet Millet İttifakı'nda ipleri tamamen kopardı.
CHP'DE İÇ KARIŞIKLIK
Seçimlerin ardından muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükseldi. Kılıçdaroğlu istifaya çağrılırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve son olarak da İzmir Büyükşehir Belediye Başmkanı Tunç Soyer 'değişim' çıkışı yaptı.
Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Topyekün değişim" mesajı vererek "Genel Başkan da değişmeli" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda gözü olduğunu açık açık ilan etti.
12 seçim kaybetmesine rağmen koltuktan kalkmayan Kılıçdaroğlu ise "Buradayım. Mücadeleye devam edeceğim" çıkışını yarapak örgütleri kendisine bağlayarak koltuğunu sağlama almaya çalıştı.
CHP'DE İL BAŞKANLARI KRİZİ: ÖNCE KARŞI ÇIKIŞ SONRA İMZA VERDİLER!
CHP'de 'değişim' kavgası sürerken dün de il başkanları krizi yaşandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 il başkanı ile bir araya geldi. Görüşme sürerken 24 İl başkanının istifa ettiği iddiası gündeme geldi ancak daha sonra meselenin 'imza krizi' olduğu öne sürüldü.
Seçimlerde sandığa gömülen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içinde değişim isteyenlerin sesini kesmeye devam ediyor. Bunun son örneği ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olmuştu.
Daha önce 1 yıl süreyle CHP'den ihraç eden ve 10 gün önce geri dönen Tanju Özcan bir kez daha ihraç ediliyor.
TANJU ÖZCAN İÇİN KESİN İHRAÇ İSTEMİ
CHP'ye geri dönen Tanju Özcan, bugün yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
KILIÇDAROĞLU'NA İSYAN BAYRAĞINI AÇTI: "BAŞKALDIRIYORUM"
Kesin ihraç istemiyle disipline edilen Tanju Özcan karar sonrası sosyal medya hesabından bomba bir çıkıştı bulundu. Bolu Belediye Başkanı, büyük harflerle "BAŞKALDIRIYORUM" notunu düştüğü bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı.
CANLI YAYINDA BOMBA İTİRAFLAR
Yaşanan bu gelişmelerin ardından katıldığı canlı yayında konuşan Tanju Özcan bomba açıklamalarda bulundu. Bildiği üzere seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddeden Meral Akşener masadan "kumar masası" diyerek kalkmıştı.
Büyük baskılar sonucu hakaretler savurduğu masaya tekrar oturan Akşener büyük tepki toplamıştı. Konuya ilişkin itirafta bulunan Özcan, Mansur Yavaş'ın Akşener'e kazık attiğını söyledi.
"MERAL HANIM'IN YEDİĞİ BİR SİYASİ KAZIK VAR"
"Meral Hanım'ın zaten orada yediği bir siyasi kazık var, ben bunu biliyorum" diyen Özcan, "Meral Hanım maalesef Mansur Bey'in oyununa geldi olay bu. Meral Hanım gibi tecrübeli bir siyasi sizce birileriyle görüşmeden çıkar mı?" dedi.
"ÖNCE ADAYLIK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ…"
Sözlerini sürdüren Tanju Özcan, "Mansur Yavaş'ın önce adaylık teklifini kabul etti. Meral Akşener de çıktı masadan kalkıyorum, kendim yürüyeceğim dedi. Olayın özü bu. En son en geç saate 'yanındayız' tweeti atan sayın Mansur Yavaş'tı" ifadelerini kullandı.
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