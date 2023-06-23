Dışişleri Bakanlığı: Yahudi yerleşimcilerin kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e saldırısını lanetliyoruz

Dışişleri ayrıca, "İşgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimcilerce Filistinli yerel halka, ibadethanelerine, konutlarına ve malvarlıklarına yönelik gerçekleştirilen tüm saldırıların ve İslam düşmanlığı dahil nefret suçlarının engellenmesinin, İsrail Devleti'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan bir yükümlülüğü olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." mesajını verdi.

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