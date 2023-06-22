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CHP'de Tanju Özcan kararı! Disipline sevk edildi: Başkaldırıyorum diyerek isyan etti

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Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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CHP’de Tanju Özcan kararı! Disipline sevk edildi: Başkaldırıyorum diyerek isyan etti

CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen ve 10 gün önce cezası biten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez "kesin ihraç" istemiyle bir kez daha disipline sevk edildi. Gelişme üzerine Özcan, "BAŞKALDIRIYORUM" diyerek Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden 1 yıl süreyle ihraç edilen ve 10 gün önce cezası biten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Özcan, son dönemde Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunuyordu.

Seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'li 81 il başkanının ortak bildirisine tepki göstermişti.

ÖZCAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özcan, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Canan Kaftancıoğlu'nun 55'i atama olarak göreve gelen CHP İl Başkanları ortak açıklamasını okudum.

'Çevir kazı yanmasın' gibi bir açıklama olmuş. Neredeyse hiç suçu olmayan, listeler için fikri dahi sorulmayan örgütlere; "Suç birazda bizim" anlamına gelecek sözler söyletilmiş.

Kabul etmiyorum!!! Örgütlerin bu seçim sebebiyle suçlanması haksızlıktır. "KRAL ÇIPLAK"

Seçimi kaybeden Sayın Genel Başkan, onu bunu değiştirerek günü kurtarmaya çalışacağına, derhal kendi değişiminin önünü açacak kurultay zamanını açıklamalıdır."

KILIÇDAROĞLU'NA İSYAN BAYRAĞINI AÇTI: "BAŞKALDIRIYORUM"

Gelişme üzerine kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Özcan'dan bomba bir çıkış geldi.

Bolu Belediye Başkanı, büyük harflerle "BAŞKALDIRIYORUM" notunu düştüğü bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı.

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