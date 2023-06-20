Ekrem İmamoğlu’ndan tepki çeken adım! Hafriyat doldurulan yer için 2. kez tören düzenledi

"KAYBEDİLEN YILLARA YAZIK OLDU"

İBB kendi şirketi Metro A.Ş'ye verdiği ihale sonrası atılan protokol imzaları sonrasında İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İBB yönetiminin yap-boz siyasetine vurgu yaptı. Özdemir, "Yapımı devam ederken durdurup sonra da moloz doldurduğunuz proje olmasın Sn. Başkan? Tekrar başa dönme kararı aldınız ama hem yapılan emeğe hem de kaybedilen yıllara yazık oldu"

AK PARTİ: KURUM İÇİ İMZA TÖRENİ PROJE DİYE SUNULUYOR

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da projenin hangi aşamada ve ne zaman bitirileceğinin açıklanmadığına değindiği açıklamasında, "Kurum içi imza törenini proje diye sunan İBB'ye soruyoruz: Bu proje ne aşamada? Ne zaman bitirmeyi planlıyorsunuz? Dört yıldır sıfırdan başlattığınız ve biten kaç kilometre yeni metro hattı var?" sorularını yöneltti.





