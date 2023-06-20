Ekrem İmamoğlu’ndan tepki çeken adım! Hafriyat doldurulan yer için 2. kez tören düzenledi
Hizmet siyasetinden yoksun CHP’li İBB yönetimi, yapımına 2017 yılında başlanan Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek metro hattı için Kasım 2019 yılında tünel açma töreni düzenledi. İBB, bu törenden 14 ay sonra 15 Ocak 2021’de aynı hatta aynı bölgede ikinci kez tünel açma töreni yaptı. Ocak 2022’de ise metro hattının şaftlarını hafriyatla doldurarak iptal etti. İstanbul’a AK Parti döneminde yapımına başlanan ve bitme noktasına gelen hatlarda ilerleme kaydedememekle eleştirilen yönetim iptal ettiği ve hafriyatla doldurduğu hattı Yenidoğan-Söğütlüçeşme arasında revize ederek yeniden imza töreni düzenledi. Bu skandala AK Parti’den tepki geldi. Açıklamada “Kurum içi imza töreni proje diye sunuluyor.” denildi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, göreve geldiği 2019 yılında ilk iş olarak yapımı devam eden, ihale sürecinde olan ve ihalesi tamamlanmış inşaat aşamasındaki tüm projeleri iptal etti. İptal edilen projelerin başında ise İstanbul'un su kaynaklarını korumak amacıyla yürütülen faaliyetlerin ardından metro inşaatları geldi.
Göreve gelmesinin üzerinden 4 yıl geçen İBB yönetimi, bitmek üzere olan hatları dahi açamamakla eleştirilirken, en büyük skandalı ise 2019-2022 yılları arasında gerçekleştirdi.
İKİ DEFA TEMEL AÇMA TÖRENİ DÜZENLEDİ SONRA TOPRAKLA DOLDURDU
Yönetim, yapımına Mayıs 2017 yılında başlayan Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek metro hattı için 26 Kasım 2019 yılında Tünel Açma Töreni düzenledi.
Aradan 14 ay geçtikten sonra 15 Ocak 2021'de 2'nci kez Tünel Açma Töreni düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alman Deutsche Bank'tan alınan 110 milyon avroluk kredi ile metro hattının hızla bitirilerek 2022 yılının son çeyreğinde hizmete gireceğini belirtti.
Ancak herhangi bir ilerleme kaydedilmeyen hattın tünelleri, 5 Ocak 2022 yılında hafriyatla doldurularak İBB tarafından kapatıldı. 2022 yılında hizmete gireceğini belirttiği hattın gereksiz olduğunu belirten İBB Başkanı, metro hattının iptal edildiğini duyurdu.
İBB KENDİ ŞİRKETİYLE PROTOKOL İMZALADI
Yönetim 20 Haziran 2023'te ise gereksiz olduğu belirtilerek kapatılan metro hattı için yeniden başlangıç için imza töreni düzenledi. Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattının bir kolu olarak hazırlanan Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek metro hattının istasyonlarını artırarak Söğütlüçeşme'ye kadar uzattıklarını belirten İBB yönetimi, ihaleyi alan İBB iştiaki Metro A.Ş. ile "Uygulamaya Esas Kesin Projesi" için protokol imza töreni düzenledi.
Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi'ndeki İBB Safa Tepesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Ekrem İmamoğlu, yoğun tepkilere rağmen hattı hafriyatla doldurmalarına değindi.
"YARIN GEL KEPÇEYLE AÇ ŞEKLİNDE DOLDURDUK"
İmamoğlu, "O şaftları açarsınız ve inşaata başlarsınız. Buralar, işin çalışması gereken şaftlar. Ve bu şaftların ömürleri, kalıcı değildir, geçicidir. Belli bir zamanı geçtikten sonra çevreyi tehdit ederler. Yıkılma tehdidi, vesaire gibi. O bakımdan biz, göreve geldiğimizde bu tehdidi gördük. Dedik ki, 'Burayı hemen hızlıca dolduralım.' Doldurduk, kapattık. Ama yarın gel kepçeyle gene aç şeklinde yani" dedi.
"KAYBEDİLEN YILLARA YAZIK OLDU"
İBB kendi şirketi Metro A.Ş'ye verdiği ihale sonrası atılan protokol imzaları sonrasında İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İBB yönetiminin yap-boz siyasetine vurgu yaptı. Özdemir, "Yapımı devam ederken durdurup sonra da moloz doldurduğunuz proje olmasın Sn. Başkan? Tekrar başa dönme kararı aldınız ama hem yapılan emeğe hem de kaybedilen yıllara yazık oldu"
AK PARTİ: KURUM İÇİ İMZA TÖRENİ PROJE DİYE SUNULUYOR
İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da projenin hangi aşamada ve ne zaman bitirileceğinin açıklanmadığına değindiği açıklamasında, "Kurum içi imza törenini proje diye sunan İBB'ye soruyoruz: Bu proje ne aşamada? Ne zaman bitirmeyi planlıyorsunuz? Dört yıldır sıfırdan başlattığınız ve biten kaç kilometre yeni metro hattı var?" sorularını yöneltti.
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