Başkan Erdoğan'a ardı ardına güven mektubu! Türkçe hitap etti: Size bu güven mektubunu sunmaktan onur duyarım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Peru Büyükelçisi Cesar Augusto De Las Casas Diaz, Polonya Büyükelçisi Maciej Lang, Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi'yi kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler daha sonrasında Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükelçi Lang, güven mektubu takdimi sırasında Başkan Erdoğan'a Türkçe, "Size bu güven mektubunu sunmaktan onur duyarım." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang'i kabul etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lang, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
"BU GÜVEN MEKTUBUNU SUNMAKTAN ONUR DUYARIM"
Büyükelçi Lang, güven mektubu takdimi sırasında Başkan Erdoğan'a Türkçe, "Size bu güven mektubunu sunmaktan onur duyarım." dedi.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ
Lang'in, bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
IRAK'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ AL-LACHMAWİ BAŞKAN ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
BAŞKAN ERDOĞAN PERU BÜYÜKELÇİSİ'Nİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Peru Büyükelçisi Cesar Augusto De Las Casas Diaz'ı kabul etti.
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