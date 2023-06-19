Baba-Oğul arasındaki koltuk kavgasında yeni perde! Faik Öztrak’tan İmamoğlu’na ’Genel Başkanlık’ göndermesi: Kendi işinizi yapın

"DEĞİŞİM SÜRECİNİN SAĞLIKLI GERÇEKLEŞMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Öztrak, "Partimizin eksiklerini giderme, yenilenme ve değişim sürecinin en sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için gereken her şeyi yapacağız." dedi. İl kongrelerinin sona erip Parti Meclisi kurultay tarihine karar verinceye kadar genel merkez, Meclis grubu ve belediye başkanlarının kendi işlerine yoğunlaşacağını belirten Öztrak, şunları kaydetti: "Üyelerimiz, delegelerimiz işini yapacak. Örgütümüzü, genel merkezimizi ve tüzüğümüzü yenileyecek yapıyı büyük bir olgunlukla inşa edecek. Meclis grubumuz işini yapacak. Milletin derdine derman olacak yasaları Meclisin gündemine taşıyacak.