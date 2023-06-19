Baba-Oğul arasındaki koltuk kavgasında yeni perde! Faik Öztrak'tan İmamoğlu'na 'Genel Başkanlık' göndermesi: Kendi işinizi yapın
28 Mayıs'ta sandıktan hezimetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki değişim seslerine kulak tıkayıp koltuğunu korumak için her yolu denemeye başladı. İBB Başkanı İmamoğlu koltuğun peşinde şimdiden düştü. Kaptanın dümeni bırakmaya niyeti yokken, 'Değişim' isteyen İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu'ndan 'Koltuğunda kal' resti gelmişti. CHP’den İmamoğlu’nun bu taleplerine sert tepki geldi. İmamoğlu'na Genel Başkanlık kapısını kapatan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Belediye başkanlarımız işini yapacak. Eserleriyle, halk içinde çalışmalarıyla yerel yönetim seçimlerine hazırlanacak." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi CHP'yi karıştırdı, Millet İttifakı'nı dağıttı. İYİ Parti, Millet İttifakı'ndan çekilirken, CHP'de Genel Başkanlık savaşı başladı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Öztrak, partide yaşanan koltuk kavgalarına da değindi.
"DEĞİŞİM SÜRECİNİN SAĞLIKLI GERÇEKLEŞMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
Öztrak, "Partimizin eksiklerini giderme, yenilenme ve değişim sürecinin en sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için gereken her şeyi yapacağız." dedi. İl kongrelerinin sona erip Parti Meclisi kurultay tarihine karar verinceye kadar genel merkez, Meclis grubu ve belediye başkanlarının kendi işlerine yoğunlaşacağını belirten Öztrak, şunları kaydetti: "Üyelerimiz, delegelerimiz işini yapacak. Örgütümüzü, genel merkezimizi ve tüzüğümüzü yenileyecek yapıyı büyük bir olgunlukla inşa edecek. Meclis grubumuz işini yapacak. Milletin derdine derman olacak yasaları Meclisin gündemine taşıyacak.
"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ İŞİNİ YAPACAK"
Milletvekillerimiz tatil demeden sahada olacak. Örgütümüzle birlikte mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev çalışacak. Belediye başkanlarımız işini yapacak. Eserleriyle, halk içinde çalışmalarıyla yerel yönetim seçimlerine hazırlanacak. Partimiz için en güvenli liman CHP delegelerinin sinesidir."
"DEĞİŞİME DELEGELER KARAR VERECEK"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrası verdiği değişim mesajına ilişkin soru üzerine Öztrak, "Değişimin kapsamına, nasıl olacağına kurultay delegelerimiz karar verecek." dedi.
İMAMOĞLU, "KILIÇDAROĞLU GİTMELİ" DEMİŞTİ
CHP kurultayının yapılacağı tarihe ilişkin soruya da Öztrak, "Kurultay tarihine karar verme yetkisi Parti Meclisimizindir." yanıtını verdi
Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün bir gazeteciye verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerektiğini işaret etmişti. Değişim için "Neyi gerektiriyorsa onu, ne gerekiyorsa onu" kapsamalı diyen İmamoğlu, genel başkan değişim için ise "Gerekiyorsa o da dahil." açıklamasında bulunmuştu.
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