PKK’lı İBB çalışanı Şafak Duran’ın cezası belli oldu! Ekrem İmamoğlu döneminde işe alınmıştı...

Duran'ın bu doğrultuda örgütün 'uyuyan hücreleri'nden biri olduğu değerlendirildi. 2014'te sözde törene katılan 2 itirafçı terörist, Duran'ın fiziki özelliklerini güvenlik birimleriyle paylaştı. Duran, o tarihlerde Güneydoğu'ya gezi amaçlı gittiğini öne sürdü.

Sabah'ta yer alan habere göre, Duran'ın terör kampında çekilen fotoğrafında yapılan incelemede, fotoğrafın örgütsel eğitim sonrası yapılan sözde yemin törenine ait olabileceği belirtildi. O fotoğrafta, terörist Mediha Altun'un yanı sıra tutuklu teröristler Mehmet Hüseyin Öz ve Osman Aslan ile etkisiz hale getirilen Evin Yiğit ve Nurten Kılıçarslan'ın yer aldığı belirlendi.