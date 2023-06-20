PKK'lı İBB çalışanı Şafak Duran'ın cezası belli oldu! Ekrem İmamoğlu döneminde işe alınmıştı...
Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran'ın terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada, 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran'ın terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada, 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
PKK'NIN ÖZEL KUVVETLERİNDEN
İddianamede, Duran'ın örgüte ilk katılım gösterenlere verilen 'Şervan eğitimi' mezuniyet törenine katıldığına, örgütün özel kuvvet yapılanması içerisinde 'aktif hücre' olarak görevlendirildiğine dikkat çekildi. Bu hücrelerin, teröristlerin örgütten metropol alana geçtikten sonra düzenli bir hayat görüntüsü verdiklerinin bilinen bir gerçek olduğu vurgulandı.
Duran'ın bu doğrultuda örgütün 'uyuyan hücreleri'nden biri olduğu değerlendirildi. 2014'te sözde törene katılan 2 itirafçı terörist, Duran'ın fiziki özelliklerini güvenlik birimleriyle paylaştı. Duran, o tarihlerde Güneydoğu'ya gezi amaçlı gittiğini öne sürdü.
Sabah'ta yer alan habere göre, Duran'ın terör kampında çekilen fotoğrafında yapılan incelemede, fotoğrafın örgütsel eğitim sonrası yapılan sözde yemin törenine ait olabileceği belirtildi. O fotoğrafta, terörist Mediha Altun'un yanı sıra tutuklu teröristler Mehmet Hüseyin Öz ve Osman Aslan ile etkisiz hale getirilen Evin Yiğit ve Nurten Kılıçarslan'ın yer aldığı belirlendi.
İBB, ARŞİV ARAŞTIRMASI BİLE YAPMADAN İŞE ALDI
İBB'deki skandalın ardından belediye sözcüsü Murat Ongun, Şafak Duran'ın adli sicil kaydının temiz olduğunu açıklamış ancak Duran hakkında, 19 Ekim 2020'de PKK/ KCK/YPG/YDG-H terör örgütüne üye olmaktan işlem yapıldığı belirlenmişti. İBB'nin Duran'ı 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na göre "Arşiv Araştırması" yapmadan 1 Haziran 2021'de işe aldığı ortaya çıkmıştı.
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