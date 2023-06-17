Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü: Türkiye’nin tam üyeliği desteklenmeli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alındı. Başkan Erdoğan, AB’ye ‘adil muamele’ çağrısında bulunarak “Türkiye’nin tam üyeliği desteklenmeli” mesajını verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, görüşmede, Başkan Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
Başkan Erdoğan da bölgesel boyutta karşılaşılan meydan okumalarla başarılı mücadelenin yolunun Avrupa Birliği'nin Türkiye'yle iş birliğini güçlendirmesinden geçtiğini ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ADİL MUAMELE VE TAM ÜYELİK" MESAJI
Başkan Erdoğan, Türkiye'ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasına vesile olacağını dile getirdi.
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