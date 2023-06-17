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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Sınırda 32 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 17.06.2023 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Sınırda 32 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 20 kişi ile ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı." ifadelerine yer verildi.

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